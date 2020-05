Revue de presse REVUE DE PRESSE - Jeudi 21 mai Par Charlotte Molina - Publié le Jeudi 21 Mai 2020 à 06:58 | Lu 253 fois

Le premier décès dû au Covid-19 à La Réunion est à la une des deux journaux ce matin. Il s’agit d’un homme de 82 ans, hospitalisé en réanimation à la suite d’une évacuation sanitaire depuis Mayotte.





"Evacuation sous haute sécurité" titre le Quotidien, qui développe les conditions de transfert de ces patients depuis l’Île au Parfums. Leur arrivée à La Réunion se fait dans un cadre extrêmement sécurisé qui en aucun cas ne pourrait relancer l’épidémie sur notre île.



Le journal de l’Île lui évoque la fin de l’exception réunionnaise, alors que notre territoire était jusque-là le seul à n’enregistrer aucun décès dû au coronavirus. Cette première victime présentait plusieurs "comorbidités", soit d’autres maladies qui se sont ajouté au Covid-19 et ont rapidement aggravé son état.

Faits Divers



Un habitant de la Saline les Hauts n’a pas hésité à se saisir de son fusil mardi soir, lorsqu’il aperçoit une ombre dans son champ. Pensant avoir à faire à un voleur, il tire dans l’espoir de le faire fuir, mais l’arme touche finalement le quinquagénaire le blessant légèrement. Il s’agissait en réalité d’un simple promeneur. Le propriétaire de l’arme à feu a été placé en garde à vue et devrait être fixé sur son avenir judiciaire ce jeudi comme l’indique la presse écrite.



Un habitant de Sainte-Marie était condamné hier à 10 mois de prison dont 6 avec sursis pour avoir agressé son médecin en février dernier. Alcoolisé, il menace de mort le praticien et se met à la bousculer. Didier A. n’en est pas à son coup d’essai: il harcèle régulièrement le médecin depuis 10 ans, l’accusant d’être responsable de la maladie de son fils et de la mort de sa mère. Après plusieurs séjours en hôpital psychiatrique, l’agresseur a également écopé d’une obligation de soins.

Société



Le nouveau cône volcanique du Piton de la Fournaise, formé lors de l’éruption de 2 au 6 avril dernier, a été baptisé "Voulvoul". Ce mot d’origine malgache signifie petits poils et a été choisi en raison de l’importante production de cheveux de Pelé lors de cette éruption. Il rend également hommage aux premiers esclaves malgaches de La Réunion.



