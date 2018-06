Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Jeudi 21 juin

"En avant, marche !" titre ce jeudi le Journal de l'Ile à propos de la coupe du Monde de football, alors que l'équipe de France joue ce soir contre le Pérou. "Après la victoire poussive contre l'Australie, les Bleus peuvent espérer se qualifier dès ce soir. Si possible avec la manière".



"La fête ce soir", affiche de son côté Le Quotidien qui délivre dans ses pages le programme entier de la fête de la musique, commune par commune.

Faits-divers

Les six individus interpellés ce mercredi matin dans le cadre du démantèlement d'un réseau de trafic de drogue sont toujours en garde à vue. Les premières auditions semblent confirmer l'existence d'un réseau bien structuré.



À Saint-Pierre, une quadragénaire a fait un malaise mortel. Son corps a été enroulé dans un drap blanc et laissé en pleine rue plusieurs heures, après que le décès a été constaté par un médecin. Une situation qui a choqué les passants.

Société

Hell-Bourg s'est classé quatrième au concours du Village préféré des Français, diffusé sur France 2 ce mardi, grâce aux votes des téléspectateurs. 14 villages étaient en lice. Les six individus interpellés ce mercredi matin dans le cadre du démantèlement d'un réseau de trafic de drogue sont toujours en garde à vue. Les premières auditions semblent confirmer l'existence d'un réseau bien structuré.À Saint-Pierre, une quadragénaire a fait un malaise mortel. Son corps a été enroulé dans un drap blanc et laissé en pleine rue plusieurs heures, après que le décès a été constaté par un médecin. Une situation qui a choqué les passants.Hell-Bourg s'est classé quatrième au concours du Village préféré des Français, diffusé sur France 2 ce mardi, grâce aux votes des téléspectateurs. 14 villages étaient en lice.







Le protocole d’accord signé avec la CDC Habitat n’a rien changé auprès de la cour d’appel de Saint-Denis, qui a rejeté la demande de renvoi formulé par l’avocat d'Apavou. "Le parquet veut tout liquider", annonce le Quotidien. Réponse le 22 août prochain.

Santé

"Hospitalisation à domicile : l'urgence réunionnaise", titre le JIR dans son dossier Santé. "Demain l'ARS doit valider la politique de santé pour les dix ans à venir. On verra alors si elle casse enfin l'étrange duopole concernant les soins hospitaliers effectués chez les patients". Le danger du soleil et la macula font également partie des sujets abordés dans ce dossier.





Le CHU réduit son déficit, annonce le Quotidien. La somme passe ainsi de 35,5 millions à 21. Une "trajectoire vertueuse" selon le directeur Lionel Calenge. Un aileron a été observé par les ouvriers du chantier de la NRL dans l'un des bassins construits entre la future route digue et la route du littoral, rapporte le Journal de l'Ile.Le protocole d’accord signé avec la CDC Habitat n’a rien changé auprès de la cour d’appel de Saint-Denis, qui a rejeté la demande de renvoi formulé par l’avocat d'Apavou. "Le parquet veut tout liquider", annonce le Quotidien. Réponse le 22 août prochain."Hospitalisation à domicile : l'urgence réunionnaise", titre le JIR dans son dossier Santé. "Demain l'ARS doit valider la politique de santé pour les dix ans à venir. On verra alors si elle casse enfin l'étrange duopole concernant les soins hospitaliers effectués chez les patients". Le danger du soleil et la macula font également partie des sujets abordés dans ce dossier.Le CHU réduit son déficit, annonce le Quotidien. La somme passe ainsi de 35,5 millions à 21. Une "trajectoire vertueuse" selon le directeur Lionel Calenge. N.P Lu 171 fois





Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Mercredi 20 juin [REVUE DE PRESSE] Mardi 19 juin