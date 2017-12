Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Jeudi 21 décembre

"La liberté en fête". Le quotidien consacre sa Une du jour à la célébration du 20 décembre. "Des concerts, des défilés, la fête dans les rues. Sans oublier la symbolique : la liberté pour plus de 60.000 esclaves que comptait l'île de La Réunion en 1848".





"Une randonneuse attaquée par un chien errant", titre de son côté le Journal de l'Ile. "A Sainte-Rose, la sexagénaire a été secourue par un automobiliste courageux. Hospitalisée durant trois jours, elle appelle les autorités à réagir".

Faits-divers

Les deux individus soupçonnés d'avoir braqué la station Total de la route des Tamarins et le Super U de Saint-Paul en juillet et août dernier ont vu leurs gardes à vue prolongées.

Les violences envers les femmes sont plus nombreuses en Outre-mer qu'en métropole. C'est ce que souligne une étude du Conseil économique, social et environnemental remise hier au gouvernement.



Société L'Insee a publié ce mardi l'indice des prix à la consommation des ménages pour le mois de novembre. Une légère hausse de 0,0% est à noter, notamment liée à une remontée des prix de l'alimentation et des produits manufacturés



En cette période de fin d'année, les gendarmes renforcent leurs actions. Des cellules de prévention de proximité sont notamment mises en place, tout comme le dispositif "Opération Tranquillité vacances". Par ailleurs, le comité de La Réunion de l'association de prévention routière lance une campagne de sensibilisation sur les dangers de l'alcool. Des éthylotests seront distribués.



Social

A Saint-Pierre, une délégation syndicaliste de Force Ouvrière s'est enchaînée symboliquement devant les portes de le la mairie, pour protester contre l'absence de dialogue social.





Une action a été menée hier à la Zac Canabady par la CGTR. Le syndicat, posté dans la zone commerciale, y a dénoncé la surconsommation et la surexploitation.





