Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Jeudi 20 juin 2019

À la une du Journal de l'île ce jeudi, les problèmes techniques qui ne cessent de s'accumuler pour le projet d'Écocité à Cambaie ("L'Écocité en terrain miné"). Le média nous apprend que les précédentes extractions de matériaux, "la pérennité des fondations des futurs ouvrages et aménagements" sont mis en cause.



De son côté, Le Quotidien revient sur ce "doux poison" qu'est le sucre, véritable fléau dans l'île et source de diabète, cancer, obésité ou encore d'hypertension.



FAITS-DIVERS



On a évité le pire hier à la prison de Domenjod. Pour une raison encore inconnue, un détenu a tenté d'étrangler une surveillante. Ce sont les collègues de cette dernière, tombée sans connaissance, qui l'ont aidé à se défaire du détenu, connu pour de nombreux signalements pour son comportement. Les jours de la surveillante ne sont plus en danger.



Le gramoune qui s'était immolé devant le domicile de sa fille mardi matin à Duparc a été placé dans le coma nous apprend Le Quotidien. Son corps a été brûlé à plus de 80% et l'octogénaire bénéficie également d'une assistance respiratoire, son pronostic vital étant engagé. Les auditions se sont poursuivies hier et l'enquête est toujours en cours.

ÉCONOMIE



Jacques Billant, nouveau préfet de la Réunion et le procureur de la République Eric Tuffery ont présenté ce mercredi le bilan 2018 du Codaf (comité départemental anti-fraude) qui réunit les services de l’État impliqués dans la lutte contre les différents types de fraudes (travail illégal, fraude aux prestations sociales, documentaires, fiscales…). Pour rappel, l'année 2017 avait fait l'objet d'un montant estimé de 50 millions d'euros de fraudes fiscales et sociales. Pour 2018, les services de la DRFIP (Direction régionale des finances publiques) et la brigade de la direction interrégionale de contrôle fiscal Sud-Est-Réunion ont procédé à près de 336 contrôles fiscaux externes (vérification de comptabilité, examens de situation fiscale...). Ces opérations ont permis de rappeler plus de 51,5 millions d'euros de droits nets et environ 16,6 millions d'euros de pénalités, soit un montant total de fraude fiscale estimé en 2018 à 67 millions d'euros.



POLITIQUE



Gilbert Annette en pleine tourmente...Après le rapport de la Chambre régionale des comptes qui épingle sa gestion à la mairie de Saint-Denis, le maire du chef-lieu est cette fois sous le coup d'une enquête pour des faits présumés de détournement de fonds publics, ouverte par le procureur de la République. Selon les informations du JIR, c'est le cabinet du maire en personne qui est dans le viseur de la CRC, un cabinet qui compte 55 collaborateurs et qui "coûte plus de 320 000 euros par an à la commune". NP Lu 333 fois





Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Mercredi 19 juin 2019 [REVUE DE PRESSE] Mardi 18 juin 2019