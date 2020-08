Revue de presse REVUE DE PRESSE Jeudi 20 août 2020

A la Une du JIR, les masques obligatoires, "Faut-il les rendre gratuits?". Du cinéma en première page du Quotidien, avec le tournage à Saint-Gilles du nouveau film de Gérard Jugnot: "Jugnot et Soan, ça tourne".

Faits divers



Le gérant du restaurant Mélissa a été présenté au parquet hier, il est ressorti libre de son audition, en attendant les suites de l'enquête sur la mort d'un de ses clients, indique la presse écrite.



Un Saint-Pierrois de 21 ans comparaissait hier, pour des violences sur sa compagne. Minimisant les faits, le jeune homme a ulcéré le procureur, qui a requis quinze mois de prison ferme. Le conjoint violent a été condamné à un an de prison dont six mois de sursis probatoire, rapporte le Quotidien.





Santé



La rentrée universitaire va s'étaler jusqu'à début septembre, et le port du masque sera obligatoire partout, indique le JIR. Une partie des cours se fera à distance, essentiellement des cours magistraux.



Seuls 35% des voyageurs revenant de métropole se font dépister, indique le JIR. Les files d'attente devant les centres de dépistage sont longues de personnes espérant le test, mais les capacités des laboratoires sont dépassées., et l'ARS intime de prioriser les tests, qu'ils ne concernent que les personnes symptomatiques et les voyageurs.



42 cas de Covid-19 ont été dépistés hier, une flambée qui touche désormais toutes les régions de l'île.





Société



La secrétaire d'Etat à la Biodiversité Bérangère Abba a visité hier la réserve marine, puis a rejoint le ministre des Outremers aux Makes, l'occasion d'annoncer la création en décembre d'une agence locale de la biodiversité, rapporte la presse écrite.



La procession de Cavadee, initialement prévue le 27 août à Saint-Denis est annulée, pour cause de crise sanitaire, indique le JIR.



Les acteurs de la culture ont rencontré hier le conseiller culturel du ministre, ils lui demandent un véritable "plan Orsec de la culture", et surtout de la clarté, les instructions étant par trop mouvantes, impossible pour eux de prévoir l'avenir de leur milieu, rapporte le JIR.