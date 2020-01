Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Jeudi 2 janvier

"2020 ça commence fort !" titre le journal de l’île ce jeudi, qui revient sur la soirée du réveillon du 31 : ambiance, sécurité et deux fois moins de déchets que les autres années, comme un présage d’une bonne année à venir.







Retrouvez à la une du Quotidien les voeux de 20 personnalités réunionnaises pour 2020. Parmi elles, la championne Luci Ignace, le musicien Gilbert Pounia, notre miss Morgane Lebon et la comédienne Marie Alice Sinaman.





Faits divers

239 infractions ont été relevées sur les routes de l’île par les policiers durant le réveillon de la Saint-Sylvestre. Parmi elles, deux délits, et des conduites sous l’empire d’un état alcoolique. Du côté des gendarmes mobilisés à l’Hermitage, ce sont 91 infractions qui ont été relevées avec 29 permis retirés et une personne placée en garde à vue.



Un Tamponnais est soupçonné de viol sur sa compagne à Saint-Pierre. Une enquête a été ouverte par le parquet de Saint-Pierre avant hier et l’homme a été placé sous contrôle judiciaire. Il aurait également porté des coups sur sa victime et leurs enfants comme l’indique le Quotidien.





Société

L’association "Kaz Oté" propose de commencer l’année sans alcool avec le "dry January" : une pause d’un mois dans sa consommation d’alcool pour faire le point et analyser ses réactions. L’objectif n’est pas de renoncer complètement aux boissons alcoolisées mais de développer une culture de réduction des risques comme l’explique le JIR.



Et alors que les fêtards du réveillon se remettaient de leur soirée, au Colosse 70 pénitents ont marché sur le feu ce 1er janvier. Une cérémonie qui met fin à un carême de 21 jours sous forme de rituels en l’honneur de la déesse Pandialé.

