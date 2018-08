Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Jeudi 2 août

"Coup de frein sur les rodéos", titre ce jeudi le Quotidien. "La loi se durcit. Jusqu'à 75.000 euros d'amende et cinq ans de prison".



De son côté, le JIR fait sa Une sur un cyberdjihadiste jugé aujourd'hui à Saint-Pierre. "Interpellé à Saint-Louis l'an dernier, le Franco-Tunisien est considéré comme l'un des terroristes les plus influents sur le Net".

Faits-divers

Le corps du marin malgache décédé dans la nuit du 25 au 26 juillet dernier à bord du "Grand Morne" a été rapatrié mardi vers Madagascar. Selon ses camarades, l'homme aurait succombé à un AVC.



Un homme alcoolisé a frappé sa compagne, enceinte de cinq mois, en pleine rue. Le tribunal de Saint-Pierre l'a condamné à 2 ans de prison ferme, avec révocation totale d'un précédent sursis.



Société

879 pétrels de Barau ont pu être sauvés grâce à ​la dixième édition des nuits sans lumière qui s'est déroulée en avril dernier. Une opération qui a en outre permis d'économiser 820 Mwh (environ la consommation annuelle de 250 à 300 foyers réunionnais).

Une opération pique-nique zéro déchet a été menée par le TCO ce mercredi, du front de mer de Saint-Paul à la plage de l'Hermitage. Des médiateurs sont allés à la rencontre des pique-niqueurs pour les convaincre de l'intérêt de ramener leurs déchets à la maison, ou même de venir sans.



Economie

La loi "Avenir professionnel" a été adoptée par l'Assemblée nationale, indique le JIR, qui résume les principaux changements apportés par cette loi qui "réforme en profondeur la formation professionnelle, l'apprentissage ou encore l'assurance chômage".



La Région a promis aux étudiants des filières sanitaires et sociales qui souhaitent poursuivre leurs études en métropole de trouver une solution. Ces élèves, privé de bourse régionale, avaient manifesté leur mécontentement. Ils espèrent désormais que les promesses seront suivies d'effet.





