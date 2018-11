Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Jeudi 1er novembre 2018

"Coup de chaud au Chaudron" peut-on lire en Une du Quotidien ce matin. En effet, le quartier du Chaudron à Saint-Denis aurait été énormément mouvementé cette nuit... Mais ce n'a malheureusement pas été le seul coin de l'île à avoir subi de violentes dégradations. Un policier a même été blessé à Saint-André. Affrontements avec la police, poubelles brûlées ou encore cocktails molotov: la fête d'Halloween 2018 aura eu raison des forces de l'ordre.



Après avoir passé 48 heures en garde à vue, Ibrahim Patel, Hutson Andy et Younous Vally ont été déférés au tribunal de Champ Fleuri hier matin. Après une longue matinée, tous trois ressortent libres mais ont été placés sous contrôle judiciaire. Ils ont été mis en examen pour fraude électorale, corruption active et recel. Alors que le Président est le seul à pouvoir remettre les pieds à la CCIR, le MEDEF réclame sa mise sous tutelle.

Suite à l'important incendie dans une usine à Cambaie, les inspecteurs du travail ont mené une enquête. Cette enquête pourrait bien entraîner une garde à vue et une information judiciaire car des règles de sécurité n'auraient notamment pas été respectées, ce qui aurait engendré le terrible incendie ce jour-là. Pour rappel, un des employés a perdu la vie.



Le Département a annoncé hier le vote d'un Plan Séniors. Ce plan devrait répondre aux "besoins générés par le vieillissement attendu de la population d'ici 20 à 30 ans", souligne le Quotidien. Les besoins financiers à déployer sont encore à déterminer. Le plan devrait être finaliser d'ici un an.

La baleine échouée ce début de semaine, qui a finalement péri ce mardi sur le littoral, était en réalité malade. Suite à son décès, "Billy", comme elle a été renommée, a subi une autopsie. Celle-ci a révélé qu'elle avait des parasites dans le coeur et dans l'un de ses reins.



Aujourd'hui, 1er novembre, alors que grand nombre font l'amalgame à parler de "fête des morts", les croyants catholiques célèbrent en réalité "la réussite de tous les Saints". Ce n'est que le lendemain, le 2 novembre, que les défunts sont honorés par les vivants.





