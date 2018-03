Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Jeudi 1er mars Le Quotidien consacre sa Une à la laïcité à l'école, que le rectorat souhaite appliquer strictement. Le JIR titre sur Saint-Leu, où des travaux de réhabilitation de l'habitat insalubre ont commencé, malgré l'annulation de l'autorisation par le tribunal administratif.

Faits divers



Au Tampon, un homme a fraudé le RSA durant 3 ans, il a continué de le percevoir alors qu'il avait trouvé un travail. Le RSA lui a permis de rembourser un emprunt de 12 000 euros contracté pour l'achat d'une voiture. Le tribunal l'a condamné à 3 mois de sursis, il devra rembourser la CAF.



Deux jeunes ont volé le scooter d'un autre dans la nuit de samedi à dimanche, à coups de sabre. Les policiers ont interpellé l'un d'eux dimanche, il roulait sur le scooter, sans casque. La violence des faits les a conduits directement à Domenjod, en l'attente de leur jugement.



Société



Un rapport sur le risque requins à La Réunion est paru dans la revue Nature. Des scientifiques ont mesuré le risque d'attaques, et établissent que La Réunion est l'un des endroits les plus dangereux du monde.



Le rectorat a envoyé une circulaire aux chefs d'établissement la semaine dernière. Le recteur souhaite une application stricte de l'interdiction de port de signes religieux dans les établissements publics.



Economie



Le groupe Apavou sera fixé sur son sort le 7 mars, il risque la liquidation judiciaire. Le Crédit Foncier a accepté un plan remboursement sur 4 ans, mais le parquet semble réservé.



La première pierre d'un vaste centre commercial a été posée hier à Saint-Joseph. Un hypermarché Leclerc et sa galerie marchande verra le jour en 2019. B.A Lu 952 fois





Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Dimanche 11 mars 2018 [REVUE DE PRESSE] Samedi 10 mars 2018