Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Jeudi 19 septembre 2019 A la Une du JIR ce jeudi, la venue d'Annick Girardin, "en opération de déminage", avant la visite présidentielle. Le Quotidien titre quant à lui sur la NRL: "Maurice prête à fournir un tiers des galets".

Faits divers



Ibrahim Patel sera jugé ce jour en appel dans l'affaire dite des "loyers marrons". Il avait écopé de 8 mois de prison avec sursis, 5 ans d'inéligibilité et d'interdiction de gérer en première instance. Il avait fait appel de son jugement.



La jeune femme qui s'était immolée par le feu dimanche matin à La Possession est décédée hier des suites de ses blessures. Elle avait été plongée en coma artificiel.

Politique



Annick Girardin, ministre de l'Outremer, arrive ce matin pour une visite de deux jours à La Réunion. Cette visite précède d'un mois celle d'Emmanuel Macron, attendu fin octobre.



Un rapport parlementaire a été rendu à l'Assemblée Nationale par le député David Lorion et un député guadeloupéen, sur la situation des CHU de La Réunion et de la Guadeloupe. Une rallonge budgétaire y est demandée au gouvernement, pour prendre en compte les spécificités de ces hôpitaux.



Economie



Un grand centre commercial a été inauguré hier à Saint-Joseph, nommé "les terrass". On y trouve un Leclerc de 4500 m2, et 22 commerces dans une galerie marchande. 200 emplois ont été créés.



Le groupe Bernard Hayot tenait hier une conférence de presse. GHB y assurait que son offre de rachat de Vindémia est la seule qui soit sérieuse.





