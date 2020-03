Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Jeudi 19 mars 2020 A la Une du Quotidien ce matin: "L'île sous cloche". Le JIR titre lui sur Gillot, porte d'entrée du Covid-19 sur l'île.

Faits divers



Deux jeunes de 21 et 22 ans étaient jugés hier en comparution immédiate, sans l'assistance d'un avocat. Ils ont cambriolé une maison à Bois-de-Nèfles lundi dernier, et rapidement interpellés. Ils ont été condamnés à 2 ans et 18 mois de prison.



Un père de famille alcoolique et violent comparaissait hier, équipé d'un masque et de gants, accusé d'avoir frappé sa femme à coups de poing et de l'avoir menacé de mort, car elle avait refusé d'aller lui acheter une "pile plate". Le tyran domestique est condamné à 30 mois de prison ferme.





Santé



L'île compte désormais 14 cas officiels de coronavirus.Cinq nouveaux cas sont traités au CHU de Bellepierre, cas découverts entre lundi et mercredi. Tous les cas sont importés de métropole.



Les soignants sont inquiets du manque de matériel de protection et du faible nombre de respirateurs en réanimation: en cas de large propagation du Covid-19 sur l'île, les moyens seraient insuffisants.









Economie



Les supermarchés E. Leclerc ont installé des plaques de plexiglas devant les caissières, afin de les protéger des éventuelles gouttelettes. Les caissières sont en effet très exposées au risque contagieux.



Les arrêts de travail spécifiques à la pandémie de Covid-19 sont désormais élargis aux personnes vulnérables: immunodéprimés, asthmatiques, obèses, insuffisants respiratoires... Les arrêts de travail pourront aller jusqu'à trois semaines. Zinfos974 Lu 538 fois







Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Mercredi 18 mars 2020 [REVUE DE PRESSE] Mardi 17 mars 2020