Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Jeudi 19 juillet

"Le retour du tram-train ?", affiche en Une le Quotidien, alors que la Région s'apprête à dévoiler, à la rentrée, son projet de transport public privilégiant une formule de "train léger".



"Fin des poubelles, fin des déchets ?", questionne le Journal de l'Ile, à propos de "l'audacieux pari écolo-citoyen de l'ONF" sur les sentiers et aire de pique-nique.





Faits-divers

Un Saint-Pierrois d'une cinquantaine d'années a été mis en examen puis placé en détention provisoire, hier, pour viols, tortures et actes de barbarie. Le mis en cause nie les accusations portées contre lui.



Ce lundi, alors que le navire de pêche à la légine "Le Saint-André" se dirigeait vers l'archipel de Crozet, un grave accident est survenu, causant la mort d'un marin de nationalité indonésienne.

Société

Patrick Savatier, le fondateur de Moman papa lé là, sera candidat sans étiquette à la députation dans la 7è circonsciption . "Pour être élu, mais aussi pour empêcher certains de l’être" , lit-on dans le JIR.



"L'union anti-macron vole en éclat", indique le Quotidien. "Pour Emmanuel Séraphin, la direction parisienne des Insoumis a imposé un candidat et mis un terme aux discussions en cours avec les autres formations de gauche".

"La lutte contre le cancer commence dans l'assiette", affiche le JIR. "Alors que l'on connaît tous les traitements et autres chimiothérapies pour soigner le cancer, un médecin généraliste prône une alimentation spécifique et stricte pour faire reculer la maladie".

Economie

L'Observatoire des marges, prix et revenus (OPMR) a présenté son étude sur la formation des prix des véhicules neufs à La Réunion. Il en ressort que les véhicules neufs vendus à La Réunion sont plus chers que ceux vendus dans l'Hexagone.





Air Austral et Air Madagascar ont signé un mémorandum d'entente avec Kenya Airways, en vue d'un partenariat entre les trois compagnies





