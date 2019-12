Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Jeudi 19 décembre

"Attention, danger !", titre le Quotidien à propos des pétards et artifices. "Malgré une règlementation toujours plus restrictive, les ventes de pétards explosent à l'approche de Noël. Nos conseils pour éviter que la fête vire au drame."



"Descente de police dans la pharmacie", affiche de son côté le Journal de l'Ile. En raison de "soupçons d'escroquerie massive à la sécu", à Saint-Denis, "une série de perquisitions a visé la pharmacie De Tassigny, son propriétaire et des collaborateurs".

Faits-divers

Après l'ancien maire Eric Fruteau, c'est l'ancien premier adjoint, Joé Bédier, qui a été placé hier en garde à vue. C'est dans le cadre de l'enquête sur des suspicions de trucage des marchés de communication et d'impression au profit de la société Graphica que les deux hommes politiques ont été entendus.



Les autorités comptent intensifier leurs actions contre le trafic de drogue et les problématiques liées à l'alcool. La création d'une cellule de renseignement opérationnel sur les stupéfiants et l'interdiction de la vente d'alcool à emporter entre 21 heures et 6 heures ont notamment été annoncées.

Social

Un mouvement de grève a débuté hier matin à la Sodiparc. L’intersyndicale se plaint des conditions de travail et demande le départ immédiat du directeur général, Jean-Jacques Fong. Le réseau de transport Citalis est perturbé.

Politique

Pour la première fois, les élus du Département vont voter un budget délesté du RSA, dont la prise en charge revient dès l'année prochaine à l'Etat. Un réel soulagement pour l'instance locale.

Huguette Bello et les élus du "Rassemblement" ont alerté le procureur de "suspicions de malversations" à la Région.



"La prison ne doit pas tomber aux oubliettes", lit-on dans le Quotidien à propos de Juliette Dodu. L'association Kartyé lib mémoire et patrimoine océan Indien œuvre pour sa transformation et espère que les partenaires s'accorderont sur ce projet.

Santé

Le JIR fait le point sur le Le check up santé indispensable après 50 ans. "A La Réunion, les maladies métaboliques et certains cancers menacent la durée de vie ou, à tout le moins, la qualité de vie. Se faire dépister tôt, par des examens réguliers, est le meilleur moyen de s'assurer une vieillesse en bonne forme", indique le journal qui fait un "petit rappel des zones à risques à surveiller, avec l'Observatoire Régional de Santé OI". Nicolas Payet Lu 341 fois







Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Mercredi 18 décembre [REVUE DE PRESSE] Lundi 16 décembre