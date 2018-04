Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Jeudi 19 avril

"Mon bébé ma bataille", titre ce lundi le JIR. "15% des Réunionnais en mal d'enfant passent par le centre de procréation du Port afin de réaliser leur rêve. En 30 ans, plus de 4000 bébés ont été conçus en 'éprouvette'".



"Manu nous dit tout", affiche de son côté le Quotidien, qui a interviewé l'acteur de retour à La Réunion pour son spectacle "Emmanuel".

Faits-divers

L'ancien pasteur de l'Eglise adventiste du 7ème jour interpellé au Tampon se trouvait toujours en garde à vue hier soir. L'homme continue de nier les faits de viol et d'agressions sexuelles reprochés et de pointer un complot.





Deux fournisseurs du réseau de trafic de drogue ayant fait l'objet d'un coup de filet ce lundi ont été mis interpellés en métropole.

Société

"Plus de 6.000 compteurs numérique installés", écrit le Quotidien, alors que ce type de compteur est en cours d'installation sur notre île. Il "reçoit un accueil très positif, malgré la polémique qui agite la métropole", peut-on lire.

"Il y a forcément un harceleur parmi vos amis Facebook", titre le JIR. "Vendredi, le conseil départemental des Jeunes (CDJ) s'est penché sur la problématique du harcèlement scolaire et du cyber-harcèlement. Selon la police nationale, un pédopsychiatre et le rectorat, il y a urgence à organiser la prévention".





"Education: Vers un transfert des compétences à la Région", lit-on dans le Quotidien à propos de l'importante réforme qui guette l'orientation scolaire. Un transfert qui selon le journal "risque de creuser les inégalités entre les élèves".



Santé

