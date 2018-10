Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Jeudi 18 octobre 2018 Le Grand raid continue à occuper les premières places de la Une de vos journaux. C’est le cas ce matin à une vingtaine d’heures du départ de la 26ème édition. Le Journal de l’Ile fait le tour des favoris, à commencer par « l’homme à battre » : François D’Haene.



Le Quotidien réserve sa Une à l’annonce de l’évolution des centrales thermiques gérées par l’entreprise Albioma dans l'île. Elles devraient être « 100% écolo dans 5 ans, grâce à l’utilisation de bois sud-africains pour remplacer le charbon ».

FAITS DIVERS



Les policiers de Saint-André devront faire toute la lumière sur la mort d’une quinquagénaire survenue hier après-midi rue Victor Hugo. La femme s’est défenestrée depuis le troisième étage. Les circonstances restent à éclaircir.



Le procès aux assises de Stéphane P. s’est achevé hier par sa condamnation à 18 ans de réclusion. Il devait répondre, sur ces deux jours d’audience, de tentative de meurtre sur sa compagne et mère de ses trois enfants. Il avait porté des coups de couteau à sa femme le 8 septembre 2016 à Cilaos.



​Un individu a été interpellé hier au Jumbo de Saint-Pierre. L’homme, SDF, venait de dérober une console et des jeux pour une valeur de 700 euros. Les policiers ont eu du mal à l’interpeller, l’homme se montrant violent lors de son arrestation, rapporte le Quotidien.

JUSTICE



Air Austral n’en a pas fini dans son conflit avec David Rocher, ancien pilote de ligne de la compagnie. Selon le Quotidien, le pdg de la compagnie régionale et les trois avocats de la compagnie comparaîtront le 2 novembre devant le tribunal correctionnel pour « avoir tenté d’orienter la décision de la cour d’appel », afin de « réduire le montant des indemnités dues à l’ancien pilote ».



SOCIAL



Direction du SDIS, élus du Conseil départemental et syndicat SNSPP arriveront-ils à désamorcer l’intention de grève du personnel de Saint-Denis ? Les rounds de discussion se poursuivront ce vendredi entre ces protagonistes, annonce le Quotidien. Les sapeurs pompiers de Saint-Denis soulèvent, depuis le début de semaine, un problème récurrent du manque d’effectif sur le chef-lieu, avec pour conséquence une force de projection diminuée pour répondre aux appels sur le 18.



SOCIETE



Le Jir et le Quotidien relayent l’information de la création d’un vrai circuit dans le sud pour les passionnés de voitures. Un circuit de 1,2 km sera livré aux pousseurs, bikers et autres pilotes de karting dans la zone industrielle N°4 à Pierrefonds. « Le circuit sera bordé par une zone de 2700 m2 de paddock, avec box, restaurant, terrasse, local de contrôle technique… »

