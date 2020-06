Revue de presse REVUE DE PRESSE Jeudi 18 mai 2020

A la Une du Quotidien ce matin, "Sur notre île abandonnée" : l'inquiétude des professionnels du tourisme, qui réclament la fin de la quarantaine dès le lundi 22 juin. Le JIR titre lui "Avis de tempête sur les croisières": le Covid-19 a mis un coup d'arrêt à un marché en plein essor à La Réunion. Par S.M - Publié le Jeudi 18 Juin 2020 à 06:08 | Lu 479 fois

Faits divers



L'homme de 38 ans qui avait agressé une infirmière du CHOR, puis frappé le gendarme qui l'interpellait pour finir par mordre deux gendarmes lors de sa seconde interpellation, comparaissait hier en visioconférence. Il a demandé un délai pour sa défense, délai accordé, mais il reste en détention en attendant son procès.



Une travailleuse du sexe est poursuivie pour travail dissimulé, elle ne déclarait pas les revenus issus de sa prostitution. Elle sera jugée aujourd'hui au tribunal correctionnel de Saint-Pierre.



Hier, un conducteur alcoolisé récidiviste a été condamné à quatre mois de prison pour avoir conduit sans permis et avec une alcoolémie de 0,79 mg.

Economie



Les acteurs du tourisme réclament que la fin de la quarantaine obligatoire soit avancée au lundi 22 juin. Il est prévu que la mesure s'arrête le 10 juillet, trop tard selon les professionnels du tourisme.



Le câble sous-marin Metiss arrive demain sur l'île. Il joindra les îles de l'océan Indien et l'Afrique du Sud, pour un internet plus puissant. Le projet au coût de 50 millions d'euros devrait accélérer les échanges de données, à partir de septembre.



Le clerc et Caillé avaient formé un référé devant le Conseil d'Etat afin que soit suspendue la vente de Vindémia à GHB. Le référé a été rejeté hier.

Politique



A Saint-Paul, Huguette Bello et son équipe dénoncent le projet "irréaliste" de l'union de la droite de créer des arrondissements. Un projet infaisable juridiquement parlant et à contre-courent de l'histoire, selon la liste d'union de la gauche.



A la Plaine des Palmistes, le maire sortant Marco Boyer a officialisé hier son soutien au candidat Johnny Payet. Celui-ci récolte aussi le soutien de Bernard Leflem.



A Sainte-Marie, l'alliance autour de Gérald Maillot contre Richard Nirlo dénonce des procurations illégales, avec au coeur de l'affaire des certificats médicaux remis par un médecin colistier de Richard Nirlo, sans consultation.