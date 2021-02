[REVUE DE PRESSE] Jeudi 18 février 2021

Après Saint-Louis, Saint-Leu, La Possession et Le Port, un couvre-feu va maintenant entrer en vigueur sur les communes de Sainte-Suzanne, Salazie et L'Etang-Salé . Le taux d'incidence de la commune de l'Est a dépassé le seuil du confinement dès la fin de la semaine dernière (150 cas pour 100.000 habitants). La situation sanitaire ne s'est pas améliorée depuis et la mairie a pris de nouvelles mesures suite à l'apparition de deux clusters. Avec un taux d'incidence de 162 cas pour 100.000 habitants, le préfet de La Réunion a dû cette semaine prendre la décision d'instaurer des restrictions de déplacements nocturnes à Sainte-Suzanne. Un cluster et l'apparition de variants aussi vu Salazie passer le seuil du confinement (368 cas pour 100.000 habitants). L'Etang-Salé est la troisième commune à avoir connu une explosion de son taux d'incidence (166 cas pour 100.000 habitants). La mise en place de mesures restrictives étaient donc inévitable.Il n’y aura pas de revote à l’Etang-Salé. Le juge administratif a suivi l’avis du rapporteur public qui concluait au rejet du recours en annulation porté par Mathieu Hoarau. Le 28 juin 2020, une seule voix d’écart séparait le maire sortant et son adversaire Mathieu Hoarau. L’argumentation développée par maîtres Jean-Jacques Morel et Rémi Boniface a convaincu le rapporteur public qui, le 9 février, concluait au rejet des demandes de Mathieu Hoarau. "Jean-Claude Lacouture est conforté dans sa position de maire de l'Etang-Salé", déclare Me Jean-Jacques Morel, satisfait d'avoir extirpé le maire de l'Etang-Salé d'un mauvais pas . De son côté, Mathieu Hoarau ne baisse pas les bras pour autant et compte faire appel de la décision devant le Conseil d’Etat Le parti "Croire et oser" n'ira pas aux Régionales . Ses membres veulent se concentrer sur des objectifs atteignables dans le cadre de l'élection de proximité que constituera les départementales. Concomitamment, les cadres font bloc quant aux connexions possibles : le Parti ne porte aucun soutien à une liste ou un colistier quelconque", annonce de façon limpide le parti et son leader, Alexandre Laï Kane Cheong.