Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Jeudi 17 octobre 2019 A la Une de vos journaux régionaux ce jeudi, le crash d'un avion au volcan a fait deux morts et deux blessés, hier matin.

Faits divers



Le crash d'un petit avion Cessna 172 au volcan a fait deux mortes, deux femmes assises à l'arrière, et deux blessés, le pilote et le passager avant. Le pilote, qui travaille chez Air Austral, a été grièvement blessé, son pronostic vital était encore engagé hier soir.



Mardi soir, le commandant de la gendarmerie de Sainte-Suzanne a été alerté par les cris d'une femme provenant du parking jouxtant la caserne. Se rendant sur place avec un second gendarme, il constate qu'un jeune homme de 20 ans tente de violer une femme. Les deux militaires ont maîtrisé l'agresseur, puis l'ont placé en garde à vue. Il sera déféré ce jour devant les magistrats.

Société



La fin de la CMU va toucher 352 000 Réunionnais, soit 41% de la population. Dorénavant, les citoyens devront contracter une complémentaire santé solidaire. Le dispositif se veut plus large et plus protecteur que la CMU-C, il sera accessible à un plus grand nombre de personnes aux revenus modestes.



Le Régal (réseau pour éviter le gaspillage alimentaire) a été lancé hier, avec pour objectif de lutter contre le gaspillage alimentaire à La Réunion, où 30% des denrées finissent à la poubelle. Une charte a été signée entre porteurs du projet et partenaires, et un site internet a été créé: www.regal-reunion.re.

Economie



Les transporteurs ont bloqué le site du groupement GTOI-SBTPC-VCT hier, afin d'obtenir la tenue d'une table ronde au sujet de l'avenir du chantier de la NRL, promise lundi. Ils ont obtenu satisfaction, la table ronde se tiendra demain vendredi 18 octobre.



La CGTR Finances publiques appelle les agents de la DRFIP à manifester le 24 octobre, lors de la visite d'Emmanuel Macron, pour protester contre le plan Darmanin, qui va réduire les effectifs du service public.



