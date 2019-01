[REVUE DE PRESSE] Jeudi 17 janvier 2019

Faits divers



Un SDF ayant pillé une maison dionysienne à plusieurs reprises en juillet et août dernier, y dérobant des objets luxueux, a été condamné hier à 2 ans de prison ferme. L'homme a reconnu les faits, il avait remarqué que la maison était inhabitée, et a volé ce qu'il pouvait revendre sous le manteau.



Le cambrioleur de la pizzeria de La Saline les Hauts est placé en détention provisoire depuis hier, mais dans sa chambre d'hôpital. Il a pris deux balles, et ses blessures nécessitent des soins. Les magistrats ses sont rendus à son chevet pour lui notifier sa mise en examen et sa mise en détention provisoire.