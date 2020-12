Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Jeudi 17 décembre

"Quelle vie après l'abandon ?", titre le Journal de l'Ile ce jeudi. "Une dizaine de bébés naissent "sous le secret" chaque année à La Réunion. Leur prise en charge et la construction de leur avenir est un défi".



"La mort d'un seigneur", affiche le Quotidien à propos du décès du traileur Thierry Técher, double champion du Grand Raid, à l'âge de 57 ans. Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 17 Décembre 2020 à 06:20 | Lu 162 fois

Faits-divers Un motard a perdu la vie ce mercredi soir sur la quatre-voies au niveau de Savanna, apprend-ton dans le Journal de l'Ile. Il était âgé d'une quarantaine d'années. Il aurait percuté une file de voiture.



L'ancien sous-préfet de Saint-Benoît en charge de la sécurité routière, Serge Morvan, a été condamné par le tribunal de Versailles à huit mois de prison avec sursis pour faux et détournement de fonds, rapporte le Quotidien.

Société

"Frais d'avocat au Sdis : 'Plus c'est gros et plus ça passe'", titre le JIR, qui indique que ses révélations sur l'enquête visant les quelque 77 000 euros d'honoraires versés à l'avocat personnel de Nassimah Dindar par le SDIS ont provoqué des remous dans les rangs des sapeurs-pompiers.



Alors que des manifestations mouvementées réclamaient le retour de l'accès du public aux jardins de Manapany, la cour de la maison communale est devenue hier "La maison du Gecko Vert", un lieu censé être dédié à la promotion de la sauvegarde du gecko. Une invitation à l'apaisement, a commenté la municipalité.

​Santé

Le Journal de l'Ile a interviewé Patrick Gérardin, médecin épidémiologiste au Centre d'investigation clinique de La Réunion. Celui pour qui "Il faut (re) faire confiance à la science" évoque l'évolution de l'épidémie, l'efficacité des gestes barrières et l'arrivée prochaine des vaccins.



54 nouveaux cas ont été comptabilisés par l'ARS les 15 et 16 décembre dernier. 45 cas sont classés autochtones, 7 sont classés importés et 2 sont en cours d'investigation. 50 patients sont hospitalisés et 5 sont en réanimation.





