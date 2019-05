Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Jeudi 16 mai 2019 A la Une du Quotidien ce matin, "Very bade trip": le sélectionneur de l'équipe de football de La Réunion interpellé à Rodrigues pour possession de somnifères. Le JIR titre lui "La guerre des forfaits", les opérateurs sont désormais au nombre de quatre, Zeop débarquant sur le marché.

Faits divers



Les trois marins indonésiens, passeurs des migrants sri-lankais, ont été condamnés hier à des peines de 12 à 18 mois de prison pour avoir facilité l'entrée et le séjour illégal des sri-lankais candidats à l'asile politique.



Jean-Pierre Bade, sélectionneur de l'équipe de football de La Réunion, a été arrêté lundi à l'aéroport de Rodrigues, en possession de psychotropes prohibés dans le pays, du lorazepam. Il repassera demain devant le juge de Port-Mathurin, sans doute aura-t-il obtenu un justificatif de son médecin quant à la prescription des anxiolytiques.

Politique



Les imprimeries réunionnaises ont imprimé plus de 20 millions de bulletins de votes ces dernières semaines, en vue des élections européennes. Pas moins de 34 listes sont en lice pour cette élection qui traditionnellement mobilise peu les citoyens. Cette année, le jour de scrutin est aussi celui de la fête des mères, ce qui ne devrait pas aider à la mobilisation.



L'Etat s'est pourvu en cassation quant à la décision du tribunal administratif de Saint-Denis d'annuler les arrêtés préfectoraux autorisant l'exploitation de la carrière de Bois-Blanc.





Economie



Hier, le tribunal de commerce était saisi de la reprise de l'hôtel des Aigrettes, ancienne propriété d'Apavou. Deux offres s'opposent, un projet d'hôtel classique, porté par le groupe Exsel, et un projet plus innovant incluant un parcours de formation hôtelière.



Les journées de l'alternance, à la Nordev, proposent des postes en alternance pour les étudiants réunionnais, notamment chez EDF, SFR, Carrefour. Un espoir pour les jeunes réunionnais de trouver un emploi dans un contexte morose.





