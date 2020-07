Revue de presse REVUE DE PRESSE - Jeudi 16 juillet

Avec 9 nouveaux cas hier, l’épidémie de Covid-19 est à la une de vos deux journaux ce matin. Le Quotidien présente ainsi les deux nouveaux visages de la lutte contre le coronavirus: Jackson Richardson et Maya Kamati incarnent la nouvelle campagne de communication des autorités sanitaires, invitant les Réunionnais à mieux respecter les gestes barrières.



Le Journal de l’Île de son côté pose la question qui est sur toutes les lèvres: "Vers un nouveau pic épidémique?". Hier la préfecture et l’ARS faisaient un point d’étape sur la lutte contre le covid-19, annonçant une faible circulation du virus sur le territoire et la nécessité malgré tout de rester très vigilant.





Faits Divers



Deux adolescents ont été emportés par une vague alors qu’ils se trouvaient sur le front de mer de Sainte-Rose et on chuté à la mer ce mardi. Malgré la houle, ils ont pu être secourus et ne sont que légèrement blessés. Mais un important dispositif de recherche a dû être déployé, constitué d’un hélicoptère de la section aérienne de la gendarmerie, ainsi que des moyens nautiques et des plongeurs (pompiers et gendarmes) raconte la presse écrite. Suite au nombre conséquent d’accident de cette nature, le préfet appelle à la prudence.



Le scootériste, victime d’un accident mardi à Saint-Philippe, n’a pas survécu à ses blessures. Le jeune Bénédictin avait perdu le contrôle de son deux roues alors qu’il circulait sur la RN2 en direction de Saint-Joseph, et avait percuté un véhicule stationné. Hospitalisé à Bellepierre, sont état s’est dégradé dans la nuit comme l’indique le Quotidien.





Société



Les premiers masques chirurgicaux et FFP2 fabriqués à La Réunion ne devraient pas tarder à arriver sur le marché. L’entreprise Maskareignes, filiale de la clinique Flamboyant, a vu le jour suite à la pénurie de masques subie par les soignants au plus fort de la crise. Sa première machine à haut débit de production est déjà opérationnelle et fabrique les premiers masques chirurgicaux peï. D’autres machines, destinées à la fabrication de masques FFP2 et de masques de petite taille doivent arriver la semaine prochaine.



