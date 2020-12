Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Jeudi 16 décembre

"Le boom des saisies", titre le JIR ce mercredi. "Les derniers chiffres des Douanes sur les saisies de stupéfiants à La Réunion confirment une situation alarmante."



"La fête à domicile", affiche de son côté le Quotidien. "Gites et locations en bord de mer font le plein pendant que restaurants et hôteliers font grise mine. Pour autant, pas sûr que les Réunionnais aient renoncé à faire la fête", indique le journal. Par Nicolas Payet - Publié le Mercredi 16 Décembre 2020 à 06:38 | Lu 204 fois

Faits-divers

"SDIS : la justice passe au crible les frais d'avocat de Nassimah Dindar", lit-on dans le JIR. "Car les factures de l'avocat personnel de la sénatrice ont été réglées par la collectivité. Une enquête pénale est ouverte pour des faits présumés de 'favoritisme, de prise illégale d'intérêts et de détournement de fonds publics'"



Le parquet s’est opposé à la remise en liberté de l'individu mis en examen pour avoir mortellement poignardé un jeune et grièvement blessé un autre en marge des fêtes de Miel-Vert en janvier dernier.

Société



La CCI va installer 100 écobox dans l'Est. Il n'est pas non plus n'exclu d'investir dans de nouvelles zones franches.





Le Dr. François Chieze, directeur de la veille et de la sécurité sanitaires à l'ARS, serait sur le départ, selon les informations du Journal de l'Ile.

À l'Etang-Salé, "Mathieu Hoarau demande l'inversion", lit-on dans le Quotidien. Alors que le candidat n'avait été battu que d'une seule voix, les opposants à Jean-Claude Lacouture assurent pouvoir apporter la preuve d'une fraude électorale.





La Région va voter son budget 2021, qui est tourné vers les investissement et en augmentation de 18%. La situation financière est "bonne", a soutenu Didier Robert, contrairement aux déclarations de l'opposition.





