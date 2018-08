Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Jeudi 16 août 2018 Le Journal de l’Ile revient sur l’ordination de deux prêtres en ce mercredi de l’Assomption. A Piton Sainte-Rose hier, « Mgr Aubry a invité la jeunesse à transformer la société ». Avec ces nouvelles vocations, l’évêque de La Réunion confirme qu’il « n’y a pas de crise des vocations à La Réunion ». Le JIR consacre deux pages à l’occasion de cet événement.



« Finies les vacances » titre tout simplement le Quotidien. Le rectorat a livré les chiffres de cette rentrée 2018-2019. 16792 enseignants et 224340 élèves font leur rentrée, respectivement aujourd’hui et demain.

FAITS DIVERS



Que s’est-il passé le 12 août 2017 dans la résidence Fac 2000 au Tampon ? Pierre Deluche avait 36 ans quand il est mort à l’hôpital, quelques heures après une rixe avec un couple de voisins. Ils ont toujours affirmé qu’ils devaient se défendre de Pierre Deluche, écrit le Quotidien. Mis en examen pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, ils demeurent sous contrôle judiciaire. Un an après le drame, les proches du trentenaire attendent toujours des réponses de la part de la justice.



Les policiers de Saint-Denis ont interpellé ce mercredi après-midi un homme qui allait prendre le volant d’une Mini Austin. Problème : le véhicule avait été dérobé la nuit précédente chez un particulier de la rue du Général de Gaulle. Une filature a donc permis de mettre la main sur le présumé voleur.



Les gendarmes du peloton de haute montagne n’ont pas eu de répit en ce jour férié. Deux entorses de la cheville sur les sentiers ont de nouveau nécessité une intervention héliportée. La première vers la passerelle Ethève à Mafate pour une femme de 39 ans et une autre sur le sentier de Grand Bassin pour une adolescente de 19 ans.

SOCIETE



« Sinimalé veut reprendre le port », titre le Quotidien. Le président du Territoire de la Côte Ouest n’a pas mâché ses mots hier à l’encontre de la Chambre de commerce, gestionnaire du port de Saint-Gilles. Mardi, des usagers du port, pêcheurs et plaisanciers ont bloqué les entrées du site en guise de protestation. Les travaux de réparation et d’amélioration du port tardent à venir selon eux. Joseph Sinimalé a demandé, hier, lors d’une réunion avec des représentants des usagers, que le préfet agisse en tant que médiateur dans ce dossier, ajoute le JIR.



EDUCATION



Le Journal de l’Ile s’attarde, en cette veille de rentrée, sur le métier de professeur en interviewant André Robert, enseignant-chercheur en sciences de l’éducation à l’Université Lyon 2. André Robert est le co-auteur de « Professeur des écoles au 21ème siècle », première synthèse sur la profession depuis 20 ans. Un entretien à lire dans le JIR.



Le Quotidien fait le point sur la rentrée scolaire à Saint-Paul. « près de 14000 petits saint-paulois reprennent le chemin de l’école. Ils vont y trouver de nouveaux équipements et nouveaux locaux. Ou pas. »

