Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Jeudi 15 août

"Anita disparaît lors d'une soirée d'anniversaire", titre ce jeudi le JIR. Anita Condéonie, 48 ans, est recherchée par les gendarmes qui ont lancé un appel à témoin. Elle a été vue pour la dernière fois à Terrain Elisa (Sainte-Marie).



"La coulée ralentit sa course", affiche de son côté le Quotidien, alors que la 4ème éruption de l'année "n'en finit pas d'attirer des centaines de touristes et de Réunionnais".

Faits-divers

Interpellé au volant sans permis et après un délit de fuite, un mutli-récidiviste a été placé en détention provisoire face au risque de réitération des faits. Le père de famille sera jugé en septembre prochain.



Les membres de Milit'Activ'974 poursuivent leur blocage de la fourrière de la Cirest pour protester contre son extension. Ils réclament toujours la libération symbolique des chiens et veulent empêcher les vétérinaires en charge de l'euthanasie de pénétrer dans la structure.

Société

En ce 15 août, entre 8.000 et 10.000 personnes sont attendues pour la traditionnelle messe de l'Assomption à Piton Sainte-Rose. Une centaine de bus vont amener les fidèles vers l'esplanade des fêtes. La circulation sera interdite jusqu'à 18h sur une portion de la RN2. Une déviation a été mise en place.

Les éléments apportés par la préfecture pour expliquer la mort d'une vache sur l'exploitation des Lauret (Plaine-des-Cafres) ont fait bondir l'ADEFAR, lit-on dans le Quotidien. L'association s'étonne de la mise en avant de la présence de tique alors qu'un constat vétérinaire réalisé hier a noté l'absence de ces arthropodes sur les autres bêtes de l'élevage.



Hier, les enseignants ont fait leur rentrée. Les élèves reprendront quant à le chemin de l'école dès demain, pour une nouvelle année scolaire marquée par de nouveaux dispositifs liés aux réformes gouvernementales.

Social

Les salariés de l'UMS sont entrés en grève pour dénoncer les méthodes de management de leur entreprise et leurs conséquences sur leurs conditions de travail et le service offert aux adhérents, rapporte le Quotidien. Selon l'intersyndicale CFDT-CGTR, 70% des employés suivent le mouvement.





