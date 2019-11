Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Jeudi 14 novembre 2019 Ce jeudi matin, le JIR consacre sa première page à l'hôpital, mal en point du fait des réductions drastiques de budget: "L'hôpital appelle à l'aide". Le Quotidien titre sur l'invention d'un pancréas artificiel, un "fol espoir" pour les diabétiques insulino-dépendants.

Faits divers



Deux molosses ont attaqué des animaux d'une ferme pédagogique, avant d'être capturés par les fermiers. Les molosses ont été remis à la fourrière, leur propriétaire est connu, pour cause: les chiens ont déjà été capturés par la Cirest. Une procédure de "chien mordeur" pourrait conduire le vétérinaire à ordonner leur euthanasie s'il les juge dangereux.



Dans la nuit de lundi à mardi, un Saint-Andréen de 57 ans aurait agressé sexuellement une fillette de 4 ans assise à côté de lui à l'arrière d'une voiture. La petite fille, qui dormait, s'est réveillée et a alerté son père, qui conduisait le véhicule. Le quinquagénaire sera jugé en décembre, il a été placé en détention provisoire hier.

Politique



Alain Armand, malgré sa condamnation à dix ans d'inéligibilité pour prise illégale d'intérêts par la cour d'appel, a annoncé hier sa candidature aux municipales de Saint-Denis. En effet, dénonçant un "procès politique", Alain Armand s'est pourvu en cassation.



Karl Bellon apporte son soutien à Alain Bénard dans la course à la mairie de Saint-Paul. A ses côtés, une figure du rond-point de St-Gilles durant les Gilets Jaunes, Laurent Hipolyte. Alain Bénard avait participé du combat contre les paillotes mené par Karl Bellon, la surprise est toute relative.

Santé



Les soignants seront dans la rue ce jeudi, pour défendre l'hôpital public que les réductions budgétaires qui mettent à mal son fonctionnement. Alors que cela fait 8 mois que les urgences de France sont en grève, aujourd'hui le mouvement est rejoint par l'ensemble de la fonction publique hospitalière.



Ce 14 novembre est la Journée mondiale du diabète, un fléau qui touche particulièrement La Réunion, où l'on estime à 80 000 le nombre de diabétiques et à 240 le nombre de décès chaque année. Le CHOR tient une journée de prévention, de 8h à 16h ce jour.







