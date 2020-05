Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Jeudi 14 mai 2020 Le Quotidien consacre sa première page à l'immobilier post-confinement: "La case fait rêver". Le JIR quant à lui titre sur "L'espoir d'un vaccin" contre le Covid-19. Par Sarah Minatchy - Publié le Jeudi 14 Mai 2020 à 06:23 | Lu 246 fois

Faits divers



Un incendie criminel a fait de gros dégâts chez des loueurs de voiture près de l'aéroport: une centaine de voitures de location ont brûlé dans la nuit de mardi à mercredi.



Un homme a renversé son ex-compagne hier au Tampon. La victime a été blessée aux jambes et transportée à l'hôpital. Le conducteur a été interpellé et placé en garde à vue.



Un conjoint violent a été condamné à 3 ans de prison pour des violences récurrentes sur sa compagne et son fils adolescent. Il n'a pas reconnu les faits, malgré les preuves, rapporte le Quotidien en ses colonnes.

Santé



La dengue fait des ravages à La Réunion: 9 personnes en sont mortes depuis le début d'année, dont 5 cette dernière semaine. 1000 nouveaux cas ont été détectés cette semaine, rapporte le Quotidien.



Deux nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés hier, portant le nombre de cas à 439 sur l'île. 14 personnes sont hospitalisées, dont 11 sont des patients évacués de Mayotte, 4 personnes sont en réanimation.



Les soignants sont inquiets de la fin de la quatorzaine obligatoire pour les arrivants de métropole, décidée par le Conseil constitutionnel. Ils craignent un rebond de l'épidémie, dit le Quotidien.



Société



Plus de 100 projets de vaccin et une dizaine d'essais cliniques sont en cours dans le monde, pour contrer le Sars-Cov-2, rapporte le JIR. L'espoir d'éradiquer l'épidémie de Covid-19, responsable de la mort de 300 000 personnes grandit.



Le JIR consacre une page à la ville de Saint-Louis, dont le centre reprend vie après le déconfinement, mais sans que les commerçants ne constatent de reprise de leurs ventes.



Le Quotidien relaie une étude de l'observatoire de l'immobilier réunionnais, selon laquelle le marché se porte bien, les confinés ayant des envies d'achat de maison.