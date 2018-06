Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Jeudi 14 juin





"Bac : leur 'seconde chance'", affiche le Quotidien. "Ils sont papa, maman, quinquagénaire, ex-décrocheur".

"On y est", titre le Journal de l'Ile à propos de la coupe du Monde de football. "Le JIR en direct de Russie, avec notre envoyé spécial, au plus près des Bleus", annonce le journal.

Faits-divers

Deux hommes ont été mis en examen hier pour un viol collectif qui serait survenu au cours d'une soirée alcoolisée. Les deux individus, qui nient les faits, ont été placés en détention provisoire.



Le pompier soupçonné de harcèlement sexuel a été déplacé par le SDIS. Il conteste devant le tribunal administratif sa nouvelle affectation.



Société

Alors que l'affaire des paillotes de l'Hermitage revient aujourd'hui devant le tribunal administratif, le rapporteur public a conclu à l'irrecevabilité des requêtes du collectif de défense du domaine public maritime, lit-on dans le JIR.





Social

En grève depuis lundi, les salariés de la SIDR continuent leur mouvement de contestation et envisage même un durcissement de leur action avec des blocages de la circulation.





Quatre marins malgaches employés à bord des palangriers de l'armement Enez (groupe Réunimer) ont déposé plainte concernant leurs conditions de vie et de travail sur le port. L'un d'entre eux a accepté de témoigner dans les colonnes du Journal de l'Ile.

En grève depuis lundi, les salariés de la SIDR continuent leur mouvement de contestation et envisage même un durcissement de leur action avec des blocages de la circulation.

"Litige sur les coupeuses péi", rapporte le Quotidien. "Le CGPER estime que les planteurs qui utilisent les coupeuses mécaniques sont lésés et réclame une meilleure compensation pour leur moindre richesse. Ce que Tereos conteste".





