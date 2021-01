Revue de presse REVUE DE PRESSE Jeudi 14 janvier 2021

A la Une du JIR, "Des gramounes harcelés par un multirécidiviste" à Bras-Panon. Le Quotidien consacre sa première page aux voitures sans permis, dont l'usage se génératise: "roulez jeunesse". Par B.A - Publié le Jeudi 14 Janvier 2021 à 06:01 | Lu 225 fois

Faits divers



L'enquête sur les violences à l'hôtel Créolia, impliquant plusieurs membres de l'équipe de l'émission de téléréalité "les anges" et le maire de Saint-Benoît Joé Bédier semble se diriger vers des violences réciproques, le fils du maire étant, selon des témoignages, à l'origine de la rixe.



Un homme d'une quarantaine d'années a perdu la vie hier vers 14h à la plage de la marine de Vincendo, se noyant sous les yeux de témoins impuissants. L'hélicoptère de la gendarmerie a survolé les lieux plusieurs fois, avant que les pompiers ne récupèrent son corps sans vie dans l'après-midi. Une autopsie sera pratiquée ce jour.



Un homme a été condamné hier à 2 ans de prison dont un ferme pour avoir harcelé sexuellement de très jeunes femmes, leur proposant des relations sexuelles, depuis sa voiture. L'une était mineure, une autre a relevé sa plaque d'immatriculation, effrayée par le comportement outrageant du père de famille.



Société



Les fortes pluies apportées par Danilo ne seront malheureusement pas suffisantes pour pallier la sécheresse historique qui sévit à La Réunion. Les nappes phréatiques sont toujours déficitaires, malgré radiers immergés et rivières en crue, indique le Quotidien.



Environ 600 soignants de plus de 50 ans vont être vaccinés contre le Covid-19 dans les prochains jours au CHU de La Réunion. Après la vaccination des soignants de l'hôpital, ce sera, dès le 25 janvier, le tour des professionnels de santé libéraux, des ambulanciers et des aides à domicile, indique le JIR.



47 nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés en deux jours, pour une moyenne 24 cas par jour. Le taux d'incidence reste donc à 18,6/100 000 habitants. 51 patients sont hospitalisés, dont 5 en service de réanimation.

Economie



La CGTR s'adresse aux maires concernant le travail du dimanche: le syndicat enverra un questionnaire aux 24 édiles de l'île, afin de connaître leur position quant au décret de 1966, qui instaure le repos dominical obligatoire. La CGTR, si des dérogations municipales ne sont pas conformes à la loi, les attaquera au tribunal administratif.



Le groupe Caillé a récupéré la carte Opel, contre un chèque de 2,7 millions d'euros, dont 600 000 euros pour le stock de pièces de rechange, après s'en être séparée en 2012, la cédant à Sogecore, rapporte le Quotidien.



Le groupe Albioma souhaite acquérir une chaudière spécifique destinée à l'usine de Bois-Rouge, pour produire de l'électricité en brûlant les résidus de déchets ménagers transformés par le centre multifilières d'Inovest, indique le Quotidien.