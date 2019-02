Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Jeudi 14 février

A la Une de vos deux journaux: la Saint-Valentin. Le Quotidien s’est intéressé pour l’occasion à "L’amour en prison". Les Unités de vie familiale prévues pour "le maintien des liens familiaux" et l’intimité conjugale n’existent pas à La Réunion.



"Vos plus beaux messages d’amour" sur 13 pages spéciales dans les colonnes du JIR qui partage sa Une avec "La Réunion sous la menace de vents à plus de 350km/h". L’augmentation de la température de la surface de la mer fait craindre des cyclones de forte intensité, explique le journal. Des scientifiques réunionnais travaillent sur le programme international RenovRisk (Recherche Innovante et Integrée sur les risques naturels).

Faits-divers



Sur les 72 migrants arrivés la semaine dernière, 66 ont été rapatriés ce matin. Hier, le tribunal administratif a rejeté leur demande d’asile.



Des proches du "Sorcier Malbar", ce Saint-Andréen mis en examen pour abus de taiblesse et viols au sein de son groupe de prière, ont été placée en garde à vue. Son épouse, sa maitresse et le mari de celle-ci devraient être déférés ce matin devant la justice, indique le JIR.



La mère de famille qui a giflé le directeur d’école René Manglou lundi a été placée en garde à vue. Elle devra s’expliquer devant la justice ce jeudi, accusée de violences sur personne chargée d’une mission de service public, relate le JIR.



Société



"La Chambre régionale des comptes alerte sur les effectifs et l’endettement" de la Région Réunion, écrit le Quotidien. Elle a examiné la gestion de 2015 à 2018. En réponse aux observations de la Chambre, la collectivité prévoit la suppression de 416 postes contractuels.

