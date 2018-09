Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Jeudi 13 septembre

Le Quotidien consacre sa Une du jour à la dengue, qualifiée d'"intraitable épidémie". Le journal fait le point sur la situation avec le directeur de la veille et de la sécurité sanitaire.



"La justice s'en mêle", titre de son côté le JIR à propos de la maison Bénard, indiquant que le "parquet ouvre une enquête pour faire la lumière sur les circonstances suspectes de la démolition de l'une des seules maisons en pierre de la rue de Paris au XIXe siècle".

Faits-divers

Un piéton a été grièvement blessé ce mercredi soir, fauché par un véhicule sur le boulevard Sud. Selon les premiers éléments, il semblerait que la victime, un jeune homme de 17 ans, s'était précipitée sur la route. En urgence absolue, il a été médicalisé sur place avant d'être transféré à l'hôpital.



"La famille Mogalia définitivement divisée", affiche le Quotidien ; "une tension encore vive entre les deux clans", titre le JIR. Après deux mises en examen ce mardi, les trois autres membres en garde à vue sont de leur côté sortis sans passer devant le magistrat instructeur.

Société

"Les drôles de comptes du SDIS", lit-on dans le JIR. " Alors que deux envoyés parisiens de la Sécurité Civile sont actuellement à La Réunion en mission d'inspection du SDIS 974, l'examen du rapport d'activité 2017 présente de stupéfantes erreurs de calcul. Pas du meilleur effet".



Economie

Failière canne, une campagne "vraiment catastrophique", rapporte Le Quotidien. Les syndicats seront prochainement reçus par le préfet pour évoquer les mesures à prendre afin d'aider les canniers. Santé

"La viande nous rend-elle vraiment plus fort ?", questionne le JIR qui a interviewé le Dr Jean-Paul Curtay, médecin de renommée internationale spécialisé en nutrithérapie. Selon lui, consommer trop de viande augmente les risques de surpoids mais aussi de maladies infectieuses, la vitesse du vieillissement et les risques de pratiquement toutes les maladies dites dégénératives dont la fréquence s'accroît avec l'âge. Et si le "World cleanup day", opération mondiale de nettoyage de la planète, n'était pas une si bonne idée ? Le Journal de l'Ile fait part dans ses pages de la version défendue par les fondateurs de Bandcochon.re.





