Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Jeudi 13 juin 2019 A la Une du JIR, Anne-Laure, paraplégique après un accident de la route, indemnisée par le chauffard qui n'était pas assuré et sera endetté à vie. Le Quotidien titre sur la filière canne qui, après une campagne 2018 calamiteuse, peine à se relever.

Faits divers



Un jeune homme de 20 ans était jugé mardi pour avoir causé un accident au volant d'une voiture non-assurée, accident qui a rendu Anne-Laure, une de ses passagères, paraplégique. Le parquet a demandé 18 mois de prison avec sursis, mais il devra rembourser l'institution qui indemnisera la jeune femme.



Un jeune homme était jugé pour avoir violenté et menacé sa mère, après avoir mis le feu à la table du salon. Le fils, alcoolique, est condamné à 10 mois de prison dont 4 avec sursis et n'a plus le droit de se présenter au domicile familial.

Société



La préfecture a donné la version définitive des restrictions d'approche des baleines, moins contraignant que prévu.L'idée d'une période de quiétude est abandonnée, mais un arrêté plus restrictif pourrait voir le jour l'année prochaine.



Le volcan, toujours en éruption, est interdit d'accès. Les nuages ont empêché les curieux d'apercevoir les coulées, seuls les passagers d'ULM ou hélicoptères ont eu la chance de voir les coulées écarlates.

Politique



Philippe Le Constant s'est déclaré candidat aux municipales de Saint-Benoît hier. Il a reçu le soutien tiède de Jean-Claude Fruteau, maire sortant, et espère celui du PLR.



A Saint-Leu, le maire Bruno Domen ne sera pas soutenu par son ancien allié Thierry Robert. Entre les deux anciens compères, le torchon brûle, et l'ancien député-maire pourrait bien soutenir un autre poulain.





