REVUE DE PRESSE - Jeudi 13 août

L’augmentation des cas de covid-19 à la veille de la rentrée scolaire est à la une de vos deux journaux ce jeudi.



"L’explosion" titre notamment le journal de l’île, en parlant des 32 nouveaux cas de Covid 19 confirmés ce mercredi. Un premier cluster et une première communication sur la localisation de ce dernier: une personne contaminée a participé à un mariage à Saint-Denis, faisant au moins 25 malades. Les opérations de dépistage ciblées sur la centaine de cas contact doivent se poursuivre.



"Accès de fièvre pour la rentrée" du coté du Quotidien, qui évoque la crainte d’une flambée épidémique suite au premier cluster déclaré sur l’ile. Près d’une dizaine de cas autochtones sans liens avec le cluster ont également été confirmé hier par l’ARS. Un durcissement du protocole de prévention devait être mis en place dans les jours qui viennent. En attendant, certains syndicats d’enseignants ont peur de servir de cobaye à la rentrée alors que l’académie de La Réunion sera la première à retourner en classe.





Fait Divers



L’ancien gardien de la piscine du Chaudron, qui avait reçu un tir de fusil lors d’un règlement de comptes entre deux rivaux, est décédé hier. L’autopsie doit encore déterminer s’il est mort des suites de ses blessures. Le cas échéant les faits pourraient être recalcifiés comme l’indique Le Quotidien. Le tireur encourt la perpétuité.



Une femme d’une quarantaine d’années est décédée dans son appartement de Sainte-Marie dans des circonstances suspectes hier. Les premiers éléments d’enquête ont révélé que les relations entre la défunte et son compagnon étaient très tendues. Ce dernier a été placé en garde à vue. Une autopsie sera pratiquée dans la journée pour tenter de déterminer l’origine exacte du décès comme l’indique le Journal de l’Île.



Un incendie à Saint-Benoît a détruit 20 hectares de cannes hier. Une quinzaine d’engins des sapeurs-pompiers ainsi que l’hélicoptère bombardier d’eau étaient mobilisés pour éviter que les flammes n’atteignent les habitations à proximité. Une enquête a été ouverte alors qu’au moins deux départs de feu ont été constatés comme l'indique la presse écrite.

Océan Indien



Tout le fioul contenu dans le Wakashio a été pompé selon le Premier ministre mauricien Pravind Jugnauth. S’il reste encore de l’huile lourde à évacuer, cette annonce écarte désormais le risque d’une nouvelle marée noire comme l’indique le JIR, alors que l’épave du vraquier menace de se briser en deux.



