Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Jeudi 12 septembre

"Les fruits péi exclus des colis de Noël", affiche ce jeudi le Journal de l'Île. "Double contrôle sanitaire oblige, au départ et à l'arrivée de La Réunion, ce qui est irréalisable, la plupart des fruits péi ne répondront plus aux obligations européennes à partir du 14 décembre. Et faute de contrôle, plus de fruits dans les colis !"



"Rachat de Vindémia. Didier Robert pose ses conditions", titre de son côté le Quotidien. "Après avoir alerté le président de la République dans une tribune des élus, le président de Région avance quatre pistes susceptibles 'de rééquilibrer le commerce réunionnais'".

Faits-divers

Le conducteur d'un minibus a été victime d'un malaise mortel ce mercredi, sur la route de la Chaloupe Saint-Leu. Dans la sortie de route du véhicule, un piéton a légèrement blessé. Le chauffeur est décédé des suites du malaise et non de l'accident.



L'individu qui avait tiré au fusil sur un homme d'une trentaine d'années à Saint-André a été mis en examen pour tentative d'assassinat. Âgé de 19 ans et inconnu de la justice, il a été placé en détention provisoire.

Société

La grève se poursuit au CHU Sud pour réclamer davantage de moyens aux urgences. Hier, le dialogue a repris avec la direction, mais les échanges n'ont pas permis d'aller vers une sortie de crise.

Les arrêts de travail sont en hausse à La Réunion, lit-on dans le JIR. Une société de courtage a comptabilisé plus d'1,90 million de jours d'arrêt en 2018.



Franck Mességué poursuit sa mobilisation pour réclamer le dépistage systématiquement proposé du VIH. Le sexagénaire espère qu'un débat soit ouvert à l'Assemblée nationale.

Politique

Gérard Indiana se lance dans la bataille des municipales. Celui qui avait obtenu 10,24% des voix lors des cantonales de 2015 veut conduire une "liste d'ouverture" sans étiquette, avec Huguette Vidot, ancienne co-listière de Didier Robert lors de Régionales.





