Revue de presse REVUE DE PRESSE Jeudi 12 novembre 2020

A la Une du Quotidien "Lisa, la miraculée" de l'attaque au sabre au Québec. Le JIR consacre sa première page au Covid dans les Ehpad: "Les gramounes sont-ils à l'abri?". Par B.A - Publié le Jeudi 12 Novembre 2020 à 05:08 | Lu 667 fois

Faits divers



Une dispute a viré au drame à Saint-Pierre mardi soir: un jeune homme de 27 ans a succombé à deux coups de couteau, assénés par un homme de 43 ans, rapporte le Quotidien. L'agresseur a tenté de réanimer sa victime et a appelé les secours. Il a été placé en garde à vue et devrait être présenté devant le juge d'instruction ce jeudi.



Mardi soir à Saint-Pierre, trois petites filles de 4, 5 et 6 ans erraient seules dans une cour d'immeuble. Leur mère a été placée en garde à vue pour délaissement de mineurs et les petites ont été placées en foyer d'accueil, narre le Quotidien.



Lisa Mahmoud, fille de Bernard, entraîneur à la Jeanne d'Arc, est l'une des deux victimes d'une attaque au sabre japonais survenue le 31 octobre au Québec. Elle a subi plusieurs opérations, mais ses jours ne sont plus en danger, rapporte le Quotidien.



Société



Au tribunal de Saint-Pierre, la grève des avocats, puis la crise sanitaire, ont entraîné pas moins de 3000 renvois cette année, dont 2333 au civil et 886 au pénal, rapporte le Quotidien. Un surplus de travail qui embouteille la justice, les audiences se terminent très tard, dorénavant.



163 cas de Covid+ ont été détectés en deux jours à La Réunion, et 16 personnes sont hospitalisées en réanimationun confinement se profile, le ministre des Outremers Sébastien Lecornu a affirmé mardi soir que les 10 prochains jours seront déterminants pour l'éviter, rapporte la presse écrite.







Economie



Un pacte "La Réunion numérique 2023" a été signé entre acteurs du numérique et région, afin de développer le numérique de façon éthique, tant concernant l'environnement qu'en matière de protection des données et de parité, rapporte le Quotidien.



L a toute nouvelle Union des Transformateurs Agroalimentaires de La Réunion (UTAR) annonce une mutualisation des moyens, tant en termes de production que d'acheminement et d'approvisionnement, afin de renforcer les petites structures réunionnaises, annonce le JIR.





Publicité Publicité