Revue de presse Jeudi 12 juillet 2018

"Vos opérateurs au banc d’essai", à la Une du Quotidien. L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep) compare désormais en outre-mer la couverture et la qualité du réseau téléphonique mobile. A La Réunion, des différences sensibles sont à noter entre les trois opérateurs.



Le JIR consacre sa Une à la finale de la Coupe du monde de football. "On y croit tous". Le journal est allé à la rencontre des supporters réunionnais qui hier "avaient encore des étoiles bleues plein les yeux".

Faits-divers



Un voire trois décès liés à la dengue. Le patient souffrait de plusieurs pathologies, indique vos deux journaux. Le virus fragilise les personnes déjà malades ou à risque. Mardi, le niveau 4 du plan Orsec a été déclenché.



Huit passagers et leurs animaux de compagnie ont été débarqués du vol French bee entre Paris et La Réunion mardi soir, indique le JIR. En cause: un problème de chauffage dans la soute pressurisée. Depuis, ils racontent avoir été abandonnés par la compagnie.



Une femme d’une quarantaine d’années a été blessée au couteau lors d’une dispute conjugale. Son compagnon aurait lancé le couteau qui aurait atterri dans son postérieur, indique le Quotidien. L’homme a été placé en garde à vue dans un commissariat de St-Denis.

Société



Des hydrocarbures ont été découverts dans le sous-sol du conservatoire à rayonnement régional de St-Pierre, indique le Quotidien. Le chantier est suspendu depuis la fin mai. Le site doit être dépollué.



Le ministre de l’agriculture est en visite dans notre département pour deux jours. Hier, il a rencontré les planteurs. "Stéphane Travert ne lève pas les inquiétudes", pour le JIR, dans un contexte où les aides de l’Europe sont annoncées en baisse.

N.P





