Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Jeudi 12 avril 2018

Bad buzz pour Thierry Robert. Le député de la 7e circonscription est le seul parlementaire de l'île à ne pas avoir reçu son attestation de conformité fiscale. Une information relatée en une de la presse écrite locale. Il est ainsi les 577 députés de l'Assemblée nationale, il est le seul à ne pas avoir reçu son attestation de conformité fiscale note le Journal de l'île. "Selon lui, il ne risque rien, ayant depuis régularisé sa situation", écrit pour sa part Le Quotidien. Un avis pas partagé par l'Assemblée, qui a renvoyé son cas devant le Conseil constitutionnel ajoute le média.

FAITS-DIVERS



Impliqués dans un home-jacking à Saint-Gilles dans la nuit de lundi à mardi, un homme et une femme seront déférés ce matin devant le procureur de Saint-Denis. La victime était seule à son domicile au moment des faits. Selon les informations du Journal de l'île, la victime aurait décrit son agresseur comme étant le compagnon de sa soeur. Ce dernier lui aurait donné des coups à l'aide d'une lampe torche, l'aurait attaché et menacé avec une tronçonneuse. La femme, qui n'est autre que la propre soeur de la victime, n'a pas participé directement à ce cambriolage mais l'aurait planifié avec son complice âgé d'une vingtaine d'années. Une information pour judiciaire pour violences, séquestration et vol est envisagée par le parquet, ajoute le média.



Un médiateur de la ville de Saint-Denis a été placé hier en garde à vue mardi soir après un refus d'obtempérer lors d'un contrôle de routine. Lors de son interpellation, il avait en sa possession trois cartouches de pistolet de type Magnum. Déjà, condamné, il bénéficiait d'un régime de semi-liberté jusqu'en début d'année après une condamnation pour violences.

SOCIÉTÉ



La prochaine éruption du Piton de la Fournaise pourrait intervenir très prochainement et se dérouler sur le flanc sud indique l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF). Aline Peltier, la directrice de l'observatoire volcanologique, a fait un point hier sur la dernière éruption mais a également donné quelques indications sur l'activité actuelle du volcan. Ce dernier connaît "une réalimentation avec des niveaux de CO2 importants". Services de la préfecture et scientifiques de l’OVPF réaliseront une observation sur le terrain. NP Lu 468 fois





