Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Jeudi 11 octobre 2018

A l’occasion d’une journée dédiée aux gramounes hier à Mafate, le Quotidien s’interroge sur la présence médicale dans le cirque qui compte 850 résidents. Sans kinés, ni dentistes, "Désert médical à Mafate ", à la Une du journal.



Le JIR consacre sa Une à la réforme des retraites, sujet de toutes les inquiétudes. Le gouvernement a dévoilé hier les grandes lignes, "Vers un régime universel".

Faits-divers



Le cycliste de 12 ans, renversé hier non loin de la gare routière de St-Louis, est "entre la vie et la mort". Hier soir, son pronostic vital était fortement engagé.



Un renfort d’une quinzaine de policiers a été envoyé à Maurice pour escorter les migrants Sri-Lankais, bloqués à Maurice. Pour la Cimade, la préfecture et la PAF ont agi dans l’ "opacité" et la "précipitation", indique le JIR.



Hier s’est déroulé le premier jour de procès de Yasapala Perera. L’homme est accusé de tentative d’assassinat devant la cour d’assises. Le 20 juin 2016, il a attaqué son ex-compagne à coups de hache. "Un crime nourri par la rancoeur", écrit le Quotidien.

Société



Le Conseil d’Etat a suspendu, hier, le marché de traitement des déchets conclu entre Sydne et Inovest. "Maillot ne devait pas signer ce contrat en misouk", a déclaré Jean-Paul Virapoullé au Quotidien. Un recours sur l'annulation de l'arrêté préfectoral et sur l'annulation totale du marché doivent être encore examinés, précise le JIR. N.P Lu 379 fois





