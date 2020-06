Revue de presse REVUE DE PRESSE - Jeudi 11 juin

"Encore une pension de la honte" titre le Journal de l’Île ce jeudi, qui révèle l’existence d’une énième maison d’accueil illégale pour personnes âgées. 10 pensionnaires y sont pris en charge, dans des conditions qui laissent à désirer: brimades verbales, problèmes d’hygiène, négligence. Les deux gérantes, rencontrées par nos confrères, semblent dépassées.





Fais Divers



Les deux têtes du trafic de produits dopants démantelé ce mardi sont attendues au palais de justice de Saint-Pierre pour une probable mise en examen, pendant que deux autres suspects étaient encore en garde à vue hier soir, indique le Journal de l’Île. Derrière son commerce de compléments alimentaires, le coach diplômé revendait des stéroïdes anabolisants et d’autres médicaments dont la vente est bien sur illégale.



Des coups de feu ont raisonné sur l’Avenue Raymond-Vergès au Port hier aux alentours de 15h. Alertés, les policiers se rendent sur place et apprennent que deux bandes rivales s’étaient affrontées. Ils parviennent à retrouver l’un des participants au volant de sa voiture. À l’intérieur du véhicule, un pistolet à plomb et un sabre. C’est au moment de l’interpellation de ce suspect qu’il est pris à partie par ses rivaux. Un policier est obligé de s’interposer lorsqu’il reçoit plusieurs coups le blessant légèrement. 4 jeunes seront finalement interpellés, deux de chaque bande, comme le relate le JIR.







Economie



Les taux des nouveaux crédits à l’habitat sont historiquement bas selon l’Iedom depuis le début de l’année. En janvier, leur moyenne s’est abaissée à 1,32% pour une durée moyenne de 20 ans et un montant moyen de 148.000 euros. Même chose du côté des prêts personnels et crédits à la consommation qui atteignent un taux moyen de 3,49%, indique le JIR.







