Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Jeudi 11 juillet 2019 "L'enterrement indigne du héros comorien". Le Journal de l'Ile rapporte l'histoire tragique de ce médecin comorien mort et enterré dans "l'indifférence la plus totale" à La Réunion. Attoumane Ansuldine avait été blessé lors de l'épisode cyclonique qui avait frappé l'archipel des Comores en mai dernier.



La ministre de la Santé a mis fin ce mardi à plusieurs mois de flou. Sur la base d'un rapport de l'Autorité de Santé très attendu, Agnès Buzyn a décidé de dérembourser l'homéopathie. De façon dégressive en 2020 puis totalement en 2021. A La Réunion, 13 salariés de la filiale du laboratoire Boiron sont inquiets pour leur poste, titre le Quotidien.

FAITS DIVERS



Le JIR révèle que l’un des deux randonneurs qui accompagnait Mathieu Caizergues lors de cette randonnée de 2017, se pourvoit en cassation. Il conteste le maintien de sa mise en examen pour non assistance à personne en danger. La décision de ce maintien de mise en examen avait été prise par la cour d’appel de Saint-Denis il y a une semaine.



Il a mis en danger la vie des autres et la sienne. L’automobiliste qui a provoqué un accident samedi dernier sur la 4 voies de Sainte-Marie en direction de l’Est était sous l’effet conjugué de l’alcool et des stupéfiants. Pour couronner le tout, le jeune conducteur de 24 ans était sous le coup d’une suspension de permis pour les mêmes faits…

JUSTICE



Un dossier étonnant a été examiné ce mercredi par le tribunal administratif de Saint-Denis. Un étudiant en Master 2 de Droit attaque l’Université. Le jeune homme fait partie des 60 étudiants recalés à l’entrée du Master 2 à cause d’une épreuve de sélection dont il estime ne pas avoir été mis au courant à son entrée dans le cursus. Le juge administratif doit rendre son jugement demain. Tous les arguments de l’avocat du requérant sont à découvrir dans votre Quotidien.



ECONOMIE



Le CSAPR tenait un point presse hier. Le collectif de chefs d’entreprises anti-RSI a renouvelé son message à l’adresse des autorités pour que les entrepreneurs réunionnais puissent bénéficier d’une exonération totale de charges pendant 10 ans. A lire dans le JIR.



Dans le Quotidien, retrouvez les précisions du groupe Réunion Pêche Australe qui demande l'arbitrage du Président de la République afin que les pêcheurs réunionnais ne soient pas exclus de la pêcherie de légine. Cette demande en haut-lieu fait suite à la publication des nouveaux critères de sélection des armements par la préfecture des TAAF.



SANTE



Le Quotidien a frappé à la porte d’une médecin homéopathe pour commenter l’actualité en provenance de Paris. Rappelons que la ministre de la Santé a pris la décision de dérembourser les petits granulés en 2021. "Il n’y a pas eu d’études objectives. Parmi les professionnels réunis (par la HAS), il n’y a eu aucun médecin homéopathe. Comment peut-on alors parler d’une démarche scientifique ?" s’interroge Jacques Branlat.

Zinfos974 Lu 97 fois





Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Mercredi 10 juillet 2019 [REVUE DE PRESSE] Mardi 9 juillet 2019