Revue de presse REVUE DE PRESSE Jeudi 11 février 2021

A la Une du JIR, "Les premiers couvre-feux" à St-Leu, St-Louis, Le Port et La Possession. Le Quotidien consacre sa première page à la manifestation des parents anti-masque: "Le masque de la colère". Par B.A - Publié le Jeudi 11 Février 2021 à 06:02 | Lu 359 fois

Faits divers



Un homme d'une trentaine d'années a été fauché mortellement par une voiture sur la route des Tamarins dans la nuit de mardi à mercredi. La victime était sortie de sa voiture, probablement en panne, et se tenait au milieu de la route pour avertir les automobilistes et les faire ralentir. Le jeune homme est décédé sur place.



Un homme de 49 ans a été condamné à 8 mois de prison dont 4 fermes pour avoir insulté et tenté de frapper les gendarmes qui l'interpellaient, à Saint-Paul. Les gendarmes avaient été appelés par la gérante d'un snack-bar, car l'interpellé y cherchait des noises aux clients, passablement imbibé.



A Sainte-Marie, un homme a été placé en garde à vue suite à la découverte, au hasard d'une ronde des gendarmes, de 35 pieds de zamal dans sa cour.









Société



Les chiffres du Covid-19 étant inquiétants, le préfet a décidé de la fermeture de 3 centres commerciaux. Les commerces alimentaires, dont les restaurants, demeureront néanmoins ouverts au sein de ces grandes galeries, ainsi que les pharmacies. Il s'agit de Cap sacré coeur, Duparc, et Grand-Est.



Les taux d'incidence de 4 communes ont mené le préfet à décréter un couvre-feu de 22h à 5h dès demain soir vendredi. Il s'agit de Saint-Louis, Saint-Leu, La Possession et Le Port.



Une manifestation de parents anti-masque a réuni environ 500 personnes, selon la presse écrite, devant la préfecture. Les parents en colère refusent que leurs enfants portent le masque dès 6 ans à l'école.

Politique



Jean-Hugues Ratenon s'attèle à la problématique de l'accès à l'eau et demande aux citoyens réunionnais de former un collectif, afin notamment que la commission d'enquête recueille les informations nécessaires. Il souhaite que l'accès à l'eau soit un droit inaliénable, rapporte le Quotidien.



L'assemblée nationale a adopté le projet de loi de report des élections régionales et départementales aux 13 et 20 juin prochain. Le texte prévoit toutefois un nouveau report, selon les résultats d'un rapport sanitaire attendus fin avril, indique le JIR.



La région Réunion a voté une aide à la presse locale en commission permanente. 1,5 million d'euros pour le JIR et 1,5 million d'euros pour le Quotidien seront donc alloués pour soutenir la presse.