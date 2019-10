Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Jeudi 10 octobre 2019

À la une du Journal de l'île ce jeudi, retour sur le malaise des infirmières dans l'île. Comme rapporté par le média, "mal considérées, mal payées, près de la moitié d'entre elles sont prêtes à rendre leur blouse" ("Nos infirmières sont à bout").



De son côté, Le Quotidien revient sur la visite très attendue du président de la République dans notre île. Pour rappel, le chef de l'Etat a prévu de se rendre à La Réunion du 23 au 25 octobre. Mais il fera d'ores et déjà face à plusieurs syndicats du privé et du public, qui ont lancé hier un appel "à la grève générale dès son arrivée" ("Attendu de pied ferme").



FAITS-DIVERS



Les motocyclistes de la brigade motorisée de La Rivière Saint-Louis ont procédé hier à une opération coordonnée avec les effectifs de la DEAL, en vue de contrôler les professionnels du transport routier. À l'occasion de ce service, de nombreux dépistages de l'alcoolémie et stupéfiants ont été réalisés, indique la gendarmerie. "Si la grande majorité des chauffeurs se trouvaient en règle, cela n'a pas été le cas d'un élève conducteur de transport en commun dépisté positif au cannabis", indiquent les gendarmes.



Pour avoir commis un car-jacking le 20 septembre dernier dans la rue Ste-Anne à St-Denis, un individu de 25 ans a été condamné hier à 2 ans de prison plus une année de révocation de sursis avec mandat de dépôt par le tribunal correctionnel de St-Denis. Lors de l'audience, le jeune s'est vanté de ses exploits. "Un homme, six victimes, dont deux avec des préjudices physiques. Il commet 4 infractions et se vante de ses exploits. Il a une absence totale de prise de conscience et pas un mot pour les victimes", a asséné la procureure qui avait 4 ans de prison.

SOCIÉTÉ



ÉCONOMIE



"Tous les éléments sont là pour dire que l'on peut terminer ce chantier". La plateforme syndicale composée des transporteurs (FNTR-OTI-FTOI-CTTR) ainsi qu'une partie des travailleurs du BTP (CFDT BTP) et des agriculteurs (CDJA) sont ressortis à la mi-journée globalement satisfaits de leur rencontre avec les deux-vice-présidents de la Région, Olivier Rivière et Dominique Fournel. "On a l'impression que la Région est sur la même longueur d'onde avec le Département et le préfet", clament-ils à leur sortie de cette réunion préalable avant la grand-messe de la semaine prochaine avec l'ensemble des acteurs concernés par le chantier de la Nouvelle Route du Littoral. À l'occasion des rencontres de la sécurité, l'état major départemental de sécurité a dévoilé ce mercredi à la préfecture les chiffres de la délinquance des trois premiers trimestres 2019 dans le département . "La Réunion est le 63e département de France en termes de taux de délinquance par habitant, alors qu'elle est le 25e département le plus peuplé, avec un taux en-dessous de la moyenne nationale en ce qui concerne les atteintes aux biens. Malheureusement La Réunion est au-dessus de la moyenne pour les atteintes volontaires à l'intégrité physique des personnes", indique Jacques Billant, préfet de La Réunion. Qu'il s'agisse de violences conjugales, intra-familiales, d'atteintes aux personnes, de délinquance routière, ou de violence envers les forces de l'ordre, derrière ces faits se cache le plus souvent une consommation excessive d'alcool.







