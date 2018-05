Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Jeudi 10 mai 2018 Le concours du plus beau marché de France se clôture avec une place très honorable pour la ville de Saint-Pierre. Son marché forain se place troisième du concours lancé par la chaîne de télévision TF1, et relayé localement par le Journal de l'Ile. Le classement final des 25 villes est à retrouver en page 12 du JIR.



Le Quotidien jette un éclairage sur le Leu Tempo festival qui a vécu sa soirée d'inauguration hier soir avec des prestations acrobatiques de toute beauté. Une édition spéciale, du 9 au 20 mai, puisque le festival fête sa 20ème année.

FAITS DIVERS



Mardi soir à l'Etang-Salé, deux frères en sont venus aux mains, route des canots. En présence de leurs proches, une bagarre a éclaté. Alors qu'il avait commencé à étrangler son plus jeune frère, âgé d'une trentaine d'années, l'aîné a été pris pour cible à l'aide d'un couteau. Touché au thorax et au poumon, il a été opéré avec succès mais demeure sous surveillance médicale au vu de son état de santé inquiétant. Poursuivi pour tentative de meurtre, son frère devrait être mis en examen lors de son défèrement devant le parquet de Saint-Pierre ce jeudi.



JUSTICE



Elles restent en détention provisoire. Les femmes des deux trafiquants de drogue présumés Wilson Titus et Yohan Isana, avaient demandé à être remises en liberté. La chambre de l'instruction du parquet de Saint-Denis n'a pas suivi la plaidoirie de leurs avocats, relatent le Quotidien et le Journal de l'Ile. Bien qu'ayant reconnu l'existence du trafic de drogue, toutes deux argumentaient sur le fait d'avoir subi la pression de leur conjoint pour fermer les yeux sur ce trafic.



Deux frères comparaissaient hier devant le tribunal de Saint-Denis. Dans la nuit de dimanche à lundi, à La Possession, ils avaient fait razzia dans un snack-bar, emportant de nombreuses denrées alimentaires et d'alcool ainsi que le fond de caisse. Si une peine de travail d'intérêt général a été prononcée pour le plus âgé, le plus jeune a écopé de six mois de prison dont trois avec sursis. Il reste donc en détention.



ECONOMIE



Faut-il maintenir la taxe spéciale additionnelle (TSA) sur les exploitations de cinéma dans les DOM ? Le Journal de l'Ile a interrogé les deux patrons des sociétés d'exploitation réunionnaises ICC et Mauréfilms. Si Frédéric Drotkowski évoque la "double peine" que fait subir cette taxe alors que sa société doit déjà composer avec des prix plus élevés en matière d'investissements du fait de l'éloignement, le représentant de Mauréfilms, Yves Ethève, ne trouve rien à redire sur l'application de la taxe appliquée depuis 2016 en Outre-mer. A lire dans le JIR.



SOCIETE



L’ancienne route nationale, dans sa portion entre l’Etang-Salé et Saint-Leu, sera fermée à compter de lundi prochain pour une durée d’un mois. Le temps de reconstruire la chaussée grignotée par la houle apporté par la tempête Fakir et de réaliser un ouvrage sur la ravine Bagatelle, mentionne Le Quotidien.

