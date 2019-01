Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Jeudi 10 janvier 2019

Le trafic aérien a augmenté l’année dernière, stimulé par la baisse du prix des billets d’avion vers la métropole, a constaté le Quotidien. Une conséquence de l’arrivée de French Bee, "Destination métropole", à la Une du journal.



Le JIR consacre sa Une aux conséquences du mouvement des gilets jaunes sur l’économie. "La hantise de la rechute", titre le journal qui compte 36 000 salariés concernés par des mesures de chômage partiel.

Faits divers



Deux adolescents de 13 ans ont, hier, été mis en examen pour viols et agressions sexuelles sur une de leurs camarades de classe, révèle le JIR. Les faits se seraient produits en janvier 2018 au sein d’une classe Segpa d’un collège du Port.



Trois personnes avaient été interpellées pour tentative d’assassinat. En juin dernier à coté du stade Paquiry à St-André, Mickael V, aidé de ses deux fils, est accusé d’avoir tiré à bout portant sur son ennemi. L’un des fils pourrait être libéré ce jeudi, indique le Quotidien.



Société



Les premiers coups de pelle sur la carrière de Bois Blanc ont surpris les riverains et les membres du collectif Touch Pas Nout Roch.

La mairie de St-Leu a confirmé au Quotidien "la mesure d’exception accordée par la DAAF à la SCPR afin de procéder à ces premiers travaux de défrichage".

Les premiers coups de pelle sur la carrière de Bois Blanc ont surpris les riverains et les membres du collectif Touch Pas Nout Roch.La mairie de St-Leu a confirmé au Quotidien "la mesure d'exception accordée par la DAAF à la SCPR afin de procéder à ces premiers travaux de défrichage"."Les travaux préparatoires à l'exploitation de Bois Blanc ont été stoppés dans la journée suite à l'intervention de la préfecture", écrit le JIR.





