Revue de presse REVUE DE PRESSE Jeudi 10 décembre 2020

A la Une du Quotidien, le futur siège de la réserve marine: "Un siège qui fait des vagues. Le JIR consacre sa première page aux mariages en temps de Covid: "Sale temps pour les mariages". Par B.A - Publié le Jeudi 10 Décembre 2020 à 06:05 | Lu 143 fois

Faits divers



Deux trafiquants de drogue ont été condamnés hier à de la prison ferme, 3 ans pour la mule et 2 pour son correspondant réunionnais. L'un et l'autre se sont rejeté la faute à la barre, chacun minimisant son rôle, alors que plusieurs centaines de grammes de cocaïne avaient été saisis à l'aéroport, rapporte la presse écrite.



Un trafic de zamal a été démantelé lundi par les gendarmes à Saint-Benoît, 6 personnes restent en garde à vue, plusieurs d'entre eux sont membres d'une même famille. Deux plantations en plein champ ont été découvertes, ainsi que 2 plantations indoor, indique le JIR.



Le procès de l'exilé sri-lankais auteur d'un coup de couteau envers un compatriote a été repoussé, le prévenu ayant demandé un temps de préparation pour sa défense. Par ailleurs, la victime n'avait pas d'interprète, l'audience était rendue impossible. Le suspect est retourné en détention préventive.

Société



La réserve marine projette de se faire construire un nouveau siège à la Saline les Bains, face à la mer, pour un budget de 2,8 millions d'euros. Le site fait l'objet d'un bail emphytéotique en faveur de la ville de Saint-André, qui s'achève en 2029. L'endroit, prisé des promeneurs, était auparavant un village de vacances de la commune de St-André, il est désormais à l'abandon, rapporte le Quotidien.



Le gîte du volcan fera place, en 2023, à un nouvel "écogîte", qui se fondra dans le paysage et pourra accueillir 101 personnes, contre 64 pour l'actuel. Le département de La Réunion prévoit un début des travaux en 2021.









Economie



Les planteurs exigent une revalorisation de la bagasse, puisque l'usine de Bois Rouge fonctionnera entièrement grâce à la biomasse fin 2023. La bagasse leur est pour l'heure achetée au prix d'un déchet, et il est prévu une importation de biomasse, que les planteurs refusent sans revalorisation de leur bagasse, indique le JIR.



A partir du 15 décembre, c'en sera fini des motifs impérieux, aussi les avions affichent-ils quasi complet au départ de Paris vers notre île. Les compagnies aériennes vont sans doute augmenter le nombre de vols, ainsi que les prix, indique le JIR.



Quatre petites entreprises (boulangerie, BTP, artisans) ont demandé leur placement en sauvegarde hier au tribunal de commerce, afin d'éviter de prochaines difficultés, liées à la situation sanitaire.









Publicité Publicité