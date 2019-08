Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Jeudi 1 août 2019

Le Quotidien s’intéresse aux changements de consommation de drogue à La Réunion. CBD, chimique, cocaïne…Les saisies se font de plus en plus fréquentes et de plus en plus importantes. De rapides bouleversements," Les spécialistes impuissants", à la Une du journal.



Le JIR consacre sa Une à un indésirable des jardins. "Cochenille : La peste blanche s’étend". Le remède de référence, alternatif aux insecticides chimiques, reste le savon noir, conseille le journal.

Faits-divers



Cinq jeunes de Roanne dans la Loire ont été hospitalisés le week-end dernier après avoir fumé un cigarette contenant du tabac synthétique. La substance pourrait provenir de notre île, indique le Quotidien. Une des victimes a été retrouvée en train de manger du gravier, relate le JIR.



Le 17 juillet dernier, un Bénédictin a porté 7 coups de couteau à son ex-compagne avant de tenter de s’immoler. La victime de 41 ans se remet de ses blessures. Son agresseur a lui aussi été hospitalisé au service des grands brûlés. Hier, les gendarmes sont venus le chercher pour le placer en garde à vue.



Une femme de 32 ans a, hier, été condamnée à 6 mois de prison ferme pour avoir mis le feu à un appartement au Tampon après s’être disputée avec sa compagne. Un dossier sur fond d’alcool et de tabac chimique, rapportent vos deux journaux.

Economie



Selon l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, le salaire moyen à La Réunion est de 2 285 euros contre 2 633 euros au niveau national. "Les salariés réunionnais moins bien payés", souligne le Quotidien.



Société



Alors que des éleveurs ont mardi retenu sur leur exploitation des fonctionnaires de la DAAF durant plusieurs heures, le JIR s’interroge: "Comment sortir de la crise?" "Les services de l'État, dans l'incapacité de régler les problèmes sanitaires du cheptel, s'apprêtent à lancer une restructuration de la filière bovine". N.P Lu 615 fois





