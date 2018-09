Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Dimanche 9 septembre 2018

"Les forêts réunionnaises valent plus par leur biodiversité et leur beauté que par leur intérêt économique", déclare le Quotidien en Une. Or de nombreux professionnels ont besoin de ces bois, c'est pourquoi l'ONF a décidé de relancer la coupe cryptomeria et de tamarins. Mais est-ce que cette relance de l'exploitation est à même de réduire le déficit structurel annuel.



"Amour, gloire et fortune": le JIR pointe du doigt les promesses de ces marabouts africains que l'on reçoit dans nos boîtes aux lettres... et la tâche ne s'est pas avérée simple. "Si les promesses farfelues des marabouts font sourire la plupart des destinataires, elles trouvent aussi de l'écho chez certaines personnes en détresse". Mais "On est clairement dans l'escroquerie", confie Hadil, célèbre psycho-tarologue basé à Saint-Denis, dans les colonnes du JIR.

Fait-divers



Une jeune fille de 14 ans a réussi à stopper le braquage d'une pizzeria bénedictine ce vendredi soir. Deux hommes cagoulés et armés d'un pistolet ont tenté de dérober la caisse à la patronne... c'est alors que sa fille s'est jeté sur l'homme non armé qui venait de sauter par dessus le comptoir.



Société



La Fédération tamoule a manifesté hier matin contre la nomination de la boîte de nuit Schiva qui vient d'ouvrir ses portes à Saint-Denis. Elle appelle ainsi au boycott de l'établissement. Pour elle, il est impensable d'appeler une boîte de nuit du nom d'un représentant religieux, tel qu'il soit. La Fédération a demander au gérant de changer tout simplement de nom, mais ce dernier a été ferme sur sa réponse négative.

Santé



Les Réunionnais se sont une nouvelle fois mobilisés pour la lutte contre l'alcoolisme foetal. Pour sensibiliser la population, pendant deux jours, la caravane Safthon fait le tour de l'île en s'arrêtant dans 9 communes, comme Saint-Denis ce samedi. Cette action a été propulsée par Denis Lamblin, de l'association SAF France (Syndrome de l'alcoolisation foetale). "Nous voulons développer le Safthon International et faire déclarer l'alcoolisation foetale 'Grande Cause Nationale'", insiste Denis Lamblin dans le JIR.



Société



Une raie guitare a été capturée en juin dernier dans les eaux de Saint-Gilles. Une raie qui à première vue ressemble drôlement à un requin. Elle a ainsi rejoint le grand bassin avec requins, barracudas et autres carangues. Cela faisait longtemps que l'aquarium recherchait ce specimen pour l'analyser et même si "l'idée de favoriser une reproduction est séduisante, l'Aquarium n'envisage pas de partir à la recherche d'un mâle, celui-ci pourrait devenir agressif à son égard et s'acharner sur elle", souligne Jean Gadenne, responsable de l'aquariologie dans le JIR.





