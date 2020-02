Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Dimanche 9 février

"Piqués par la ferveur" : Les milliers de croyants qui ont célébré le dieu Mourouga sont à la une du Quotidien, qui revient en image sur le Cavadee à Saint-André et à Saint-Louis. La ferveur rose a réuni pas moins de 3000 personnes dans la commune de l’est.



Du côté du Journal de l’Île, ce sont les chasseurs de fantômes qui sont à la une de l’actualité : nos confrères sont allés à la rencontre de passionnés de paranormal aux quatre coins de l’île. À l’aide de vidéos et d’enregistrement sonores, ces "chasseurs" enregistrent de curieux phénomènes, qui restent difficiles à expliquer. Frissons garantis !





Faits Divers



L’ancien président de la Cité des dirigeants est soupçonné de détournement de fonds, et les gendarmes ont mené une perquisition dans les locaux de Sainte-Marie ce vendredi, pour se saisir notamment des bilans comptables et des bulletins de salaire. Christophe Di Donato aurait dilapidé la moitié du capital de la société, comme l’explique Le Quotidien, puis aurait prétexté une tumeur au cerveau pour quitter le navire.



Une discussion autour d’un héritage familial a mal tourné à Saint-Benoît ce samedi: l’un des protagonistes, fortement alcoolisé, s’est énervé, et s’est saisi d’une tronçonneuse pour menacer sa grand-mère. Il a été interpellé par les gendarmes comme l’indique la presse écrite.





Société



Les lycéens étaient invités à une journée portes ouvertes à l’Université (campus nord) de La Réunion ce samedi. L’occasion de faire le plein d’informations pour pouvoir mieux choisir lors des inscriptions sur Parcoursup. Les 3000 visiteurs attendus hier ont ainsi pu découvrir les 34 formations proposées par l’université. Charlotte Molina Lu 331 fois Charlotte Molina Poseuse de questions qui fâchent, j’aimerais pouvoir arrêter la musique qui joue constamment dans... En savoir plus sur cet auteur







Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Samedi 8 février [REVUE DE PRESSE] Vendredi 7 février 2020