Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Dimanche 9 décembre

L'actualité parisienne des filets jaunes fait la Une des deux journaux ce dimanche.



"L'Etat sort les muscles", titre le Journal de l'Ile, précisant : "Un dispositif policier inédit et un millier d’interpellations ont permis à Paris, et à travers la France, d’éviter le chaos annoncé."



"Encore un samedi noir", affiche de son côté le Quotidien.





Faits-divers

Un grave accident de la route s'est produit dans la nuit de vendredi à samedi à hauteur de Saint-Gilles. Un automobiliste s'est retrouvé à contre-sens sur la route des Tamarins et a percuté deux voitures. Bilan : deux blessés graves.



La victime de l'accident mortel survenu sur la RN2 de Sainte-Marie ce vendredi a été identifiée. L'examen du corps du piéton et les auditions des automobilistes devraient permettre d'éclaircir les circonstances du drame.



Deux baigneuses surprises par les flots ont été sauvées par un moniteur de rafting ce dimanche, à la rivière des Marsoins, à Sainte-Suzanne. "J'étais au bon endroit au bon moment", a-t-il commenté auprès du Quotidien.

Société

Le mouvement des gilets jaunes connaît un net essoufflement à La Réunion. "Des manifestants peut nombreux", titre le Quotidien ; "L'heure des irréductibles" affiche le JIR.





Une marche pour le climat s'est tenue ce samedi après-midi, dans la rue Maréchal Leclerc de Saint-Denis. Une mobilisation à l'initiative du collectif citoyen "Il est encore temps" destinée à sensibiliser sur le réchauffement climatique.

Politique

Après le vote d'une motion d'aide au monde économique, les élus du Tampon ont adopté hier le plan local d'urbanisme lors du conseil municipal, lit-on dans le JIR. "Un engagement amendable pour les 12 années à venir". La construction du centre hospitalier de l'Ouest est terminée. Le nouvel hôpital ouvrira ses portes début mars, indique le Quotidien.





