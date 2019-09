Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Dimanche 8 septembre

Le Pape François de nouveau à la Une de notre presse locale.



Le Quotidien titre "que la lumière ne s'éteigne pas". Et c'est la jeunesse que le Pape souhaite mettre en lumière. Chaleureusement accueilli par 60 000 jeunes à Soamandrakizay, il souhaite rappeler leur importance dans l'avenir du pays.



Le JIR, quant à lui, déclare plutôt "François hausse le ton". En effet "reçu hier matin par le président de la République malgache, le pape François a tenu le discours le plus "politique" de son séjour dans l'océan Indien", précise le journal.

Economie



Pour la première fois, un gros porteur a atterri à l'aéroport de Pierrefonds. Il s'agit de l'A330-900 neo d'Air Mauritus. Il aurait été notamment affrété pour répondre à la forte demande des pèlerins réunionnais souhaitant rejoindre l'île Maurice, pour la visite du Pape François.



Société



La Chambre Régionale des Comptes a établi un bilan sur le fonctionnement de la Sodiparc. Et la CRC a notamment pointé du doigt "une absence de bilan des achats", "un parc de places surévalué" ou encore "un nombre d'abonnés sur un parking supérieur à sa capacité totale".

Fait-divers



Retour sur l'agression mortelle du Chaudron. L'auteur des faits a été ce samedi mis en examen pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Immédiatement incarcéré, l'agresseur devra cependant de nouveau comparaître devant le juge des libertés et de la détention.



Société



"Tout au long de la matinée d'hier, les associations Best Run, Ekopratik et un collectif de citoyens ont organisé une opération de ramassage des déchets dans la ravine du Butor à Saint-Denis", déclare le JIR. Une dizaine de bénévoles a répondu présent pour nettoyer et sensibiliser les habitants du quartier.





